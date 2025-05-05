  • 5 Мая, 20:15
  • BAIGENEWS

Акулу заметили у побережья в Анталье

Животное вызвало панику у отдыхающих.

Сегодня, 19:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
113
Фото: pxhere.com

На популярном пляже Коньяалты в Анталье отдыхающих застала врасплох акула, подплывшая к берегу. Неожиданное появление морского хищника вызвало панику среди горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TGRT.

Некоторые отдыхающие пытались отогнать животное, бросая в него камни.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях: очевидцы активно делились видео и фото происходящего, обсуждая возможные причины появления акулы в прибрежной зоне. Пока официальных комментариев от властей или спасательных служб не поступало.

Видео: www.tgrthaber.com

Самое читаемое

Наверх