Акулу заметили у побережья в Анталье
Животное вызвало панику у отдыхающих.
Сегодня, 19:42
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Сегодня, 19:42Сегодня, 19:42
113Фото: pxhere.com
На популярном пляже Коньяалты в Анталье отдыхающих застала врасплох акула, подплывшая к берегу. Неожиданное появление морского хищника вызвало панику среди горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TGRT.
Некоторые отдыхающие пытались отогнать животное, бросая в него камни.
Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях: очевидцы активно делились видео и фото происходящего, обсуждая возможные причины появления акулы в прибрежной зоне. Пока официальных комментариев от властей или спасательных служб не поступало.
Видео: www.tgrthaber.com
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