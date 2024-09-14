Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор

Зрители и гости 5-х Всемирных игр кочевников убрали мусор после концерта Димаша Кудайбергена на стадионе "Астана Арена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

"Среди зрителей было много иностранных гостей, которые восхитились активностью столичных жителей и их осознанным отношением к своему городу. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и неравнодушные граждане, которые пришли на концерт", - сообщили в пресс-службе акимата.

По информации акимата, подобные акции чистоты стали в столице доброй традицией, объединяющей неравнодушных жителей, болеющих за уют и комфорт в родном городе.