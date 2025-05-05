Айжан Кенесова заявила, что стала жертвой несправедливого обращения со стороны авиакомпании Fly Arystan. Женщину сняли с рейса в аэропорту Атырау из-за несоответствия её ручной клади установленным габаритам. Как утверждает Кенесова, поводом для отказа в посадке стала "выступающая ножка чемодана", несмотря на то что вес багажа был заранее оплачен и не превышал 10 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам пассажирки, конфликт начался после того, как супервайзер авиакомпании Аккун Жауынбаева настояла на нарушении и отказала в допуске на борт, а впоследствии инициировала блокировку её имени в системе Fly Arystan, внеся её в "чёрный список" перевозчика.

Кенесова записала видеообращение, которое быстро распространилось в Сети. В нём она эмоционально рассказывает:

"Теперь ножка чемодана не влезает. Больше ничего не осталось? Деньги платим, там платим, за килограмм платим. Как можно так издеваться? У меня 5 детей. Меня ждут дети".

Fly Arystan официально прокомментировала инцидент. По заявлению пресс-службы, ручная кладь пассажирки действительно превышала разрешённые габариты — 56×23×36 см, включая все выступающие элементы. В компании подчеркнули, что пассажирке предлагалось оформить чемодан как багаж, но она отказалась, проявив чрезмерно эмоциональную реакцию, в результате чего было принято решение отказать в перевозке в соответствии с внутренними процедурами и требованиями авиационной безопасности.

Айжан Кенесова требует провести внутреннее расследование в отношении действий сотрудницы Fly Arystan. Она также предупредила, что при несанкционированной публикации видео без её согласия готова обратиться в уполномоченные органы для защиты персональных данных.

Ситуация вызвала общественный резонанс и активное обсуждение в соцсетях: одни пользователи встали на сторону авиакомпании, напоминая о строгих правилах лоукостеров, другие осудили бесчеловечное, по их мнению, обращение с пассажиркой и требуют пересмотра подхода к клиентскому сервису.