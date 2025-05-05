В Москве тушат пожар в многоквартирном жилом доме по улице Генерала Тюленева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС России.

На месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники. Спасатели эвакуировали жильцов дома. Для них организованы пункты временного размещения.

По данным МЧС, загорелись две квартиры на 8 и 9 этажах, обрушилось перекрытие между ними.

"Специалисты вывели одного спасённого. К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших", – сообщили в МЧС.

По уточненным данным, пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. Тушение продолжается. СМИ сообщают о прогремевшем на месте ЧП взрыве.