  • 5 Мая, 00:46
  • BAIGENEWS

Пожар тушат в многоэтажке Москвы: погибли два человека

Пострадали пять человек, в том числе два ребёнка.

Сегодня, 00:08
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:08
Сегодня, 00:08
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Москве тушат пожар в многоквартирном жилом доме по улице Генерала Тюленева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС России.

На месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники. Спасатели эвакуировали жильцов дома. Для них организованы пункты временного размещения. 

По данным МЧС, загорелись две квартиры на 8 и 9 этажах, обрушилось перекрытие между ними. 

"Специалисты вывели одного спасённого. К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших", – сообщили в МЧС.

По уточненным данным, пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. Тушение продолжается. СМИ сообщают о прогремевшем на месте ЧП взрыве.

Видео: Telegram-канал SHOT

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