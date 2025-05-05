Семь российских туристов почувствовали недомогание после употребления диких фруктов во время прогулки в парке Кхао На Най Луанг Дхарма, расположенном в южной тайской провинции Сураттхани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bangkok Post.

Инцидент произошёл в воскресенье днём. Около 13:30 местного времени спасатели из фонда Bantakhun-Phanom получили сообщение о том, что туристам стало плохо. По прибытии выяснилось, что группа находится в полубессознательном состоянии. Пострадавшие жаловались на боль в груди, рвоту и обильное слюноотделение.

Пятеро туристов были доставлены в местные больницы. Четверых госпитализировали в больницу района Пханом, одного — в Bantakhun Hospital. У двоих диагностировано сильное обезвоживание, они остаются под наблюдением врачей.

По информации полиции, группа туристов прибыла в парк на арендованном автомобиле из Кхао Лака (провинция Пхангнга). Предположительно, причиной отравления стали плоды дикорастущего чёрного дерева, которые они съели во время экскурсии. Медицинские службы проводят анализы на наличие токсинов.