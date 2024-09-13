Концерт Димаша Кудайбергена в Астане собрал 10 тысяч иностранных гостей

Яркая нота в завершении 5-х Всемирных игр Кочевников. Соревнования закончились, однако спортсмены и гости из разных стран смогли встретиться вместе ещё раз, на сольном концерте Димаша Кудайбергена в Астане. Съемочная группа BaigeNews.kz посетила сегодняшнее шоу и готова рассказать, чего ждать фанатам на втором концерте завтра, 14 сентября.

Здесь обойдемся без спойлеров. Погружайтесь в атмосферу невероятного шоу в специальном репортаже.