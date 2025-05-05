Председатель мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в приёме посольства Российской Федерации по случаю юбилея Великой Победы. Спикер Палаты рассказал о подвигах казахстанских бойцов, важности сохранения исторической памяти и недопущении повторения подобной трагедии в будущем, передаёт BaigeNews.kz.

Приём от имени чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина начался с минуты молчания по погибшим героям.

"Лидеры Казахстана и России неоднократно подчёркивали эпохальную значимость 80-летия Победы для наших стран. Для всех нас эта дата имеет глубокий сакральный смысл. Ведь именно совместными усилиями в те суровые годы наши отцы и деды продемонстрировали небывалую отвагу и единство во имя общей цели – Великой Победы. Смертоносное дыхание войны затронуло практически каждую казахстанскую семью. Поэтому память об отважном подвиге поколения победителей – ветеранов войны и тружеников тыла жива и по сей день в каждом казахстанском доме", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер мажилиса напомнил собравшимся о весомом вкладе казахстанцев в разгром нацизма. Каждый четвёртый житель, проживающий в стране на тот момент, ушёл на фронт, 500 стали Героями Советского Союза, более ста – полными кавалерами Ордена Славы, четверо из которых были дважды удостоены звания Героя Советского Союза.

Ерлан Кошанов отметил подвиги казахстанских бойцов, сражавшихся под Москвой, Ленинградом, при защите Брестской крепости, на Курской дуге, под Ржевом и в Сталинграде. Рассказал о вкладе казахстанского народа в тылу, снабжавшем армию вооружением, промышленными товарами и продовольствием, а также напомнил о важности извлечения уроков из трагических событий прошлого.

"В своём недавнем выступлении на сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "по сей день Великая Победа — это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права". И в этой связи Глава государства не устает говорить о необходимости соблюдения Устава ООН и принципов международного права", – заявил Ерлан Кошанов.

При этом он подчеркнул, что, руководствуясь этим, казахстанские депутаты широко используют потенциал парламентской дипломатии для наведения прочных мостов дружбы и сотрудничества. Спикер Палаты рассказал об итогах недавнего участия делегации мажилиса в Международном форуме в Волгограде, где депутаты обсудили с парламентариями разных стран мира всемирно-историческое значение Победы над фашизмом.

Ерлан Кошанов отметил, что по инициативе Президента Казахстана в память доблестных подвигов имена героев присвоены трем степеням ордена "Айбын" – Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева, а 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского.

Спикер мажилиса также добавил, что в год юбилея Великой Победы по всему Казахстану пройдет около двух тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. По всей стране по поручению Президента более 500 улиц в населённых пунктах будут названы в честь уроженцев этих мест – героев войны. Кульминацией празднования юбилея Победы станет масштабный военный парад.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов Казахстана, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, а также общественные деятели.