Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о запуске беспрецедентной программы поощрения добровольного выезда нелегальных мигрантов. Теперь те, кто находится в стране незаконно, могут не только избежать задержания, но и получить авиабилет и денежную компенсацию в размере 1000 долларов за то, что покинут США по собственной воле, передаёт BaigeNews.kz.

Программа реализуется через мобильное приложение CBP Home. После того как выезд мигранта будет подтверждён через это приложение, ему перечислят обещанную сумму.

Первый случай уже зафиксирован: нелегальный мигрант, ранее въехавший в страну при администрации Байдена, вернулся из Чикаго в Гондурас, воспользовавшись программой. По словам главы DHS Кристи Ноэм, уже забронированы следующие билеты для участников инициативы.

"Если вы находитесь в США нелегально — добровольный выезд через CBP Home — самый безопасный, выгодный и цивилизованный способ покинуть страну, — заявила Ноэм. — Это снижает риски для полиции, самих мигрантов и экономит до 70% средств налогоплательщиков по сравнению с традиционной депортацией".

По данным DHS, стандартная депортация одного человека обходится государству в среднем в 17 121 доллар. Участники новой программы, заявившие о намерении покинуть страну, также будут временно исключены из приоритетов на задержание и принудительное выдворение, при условии, что реально готовятся к отъезду. Более того, программа может сохранить за ними возможность легального въезда в США в будущем.

Ранее сообщалось о том, что группу казахстанцев депортировали из США вместе с гражданами Узбекистана и Кыргызстана.