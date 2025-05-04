В Рио-де-Жанейро полиция предотвратила теракт на бесплатном концерте Леди Гаги, который прошёл на пляже Копакабана и собрал около 2 миллионов человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

В сообщении на сайте полиции сказано, что участники преступной группировки вербовали людей, в том числе подростков, которые бы совершили взрыв на концерте. Там добавили, что группировка "распространяла язык вражды и готовила нападение, направленное в основном на подростков и представителей ЛГБТ"

Во время обысков задержали нескольких человек. Лидера группы арестовали за незаконное хранение оружия. Под стражу также взяли подростка, готовившего нападение. Ранее он уже угрожал убить ребёнка в прямом эфире. Ещё один участник группировки попался на хранении детской порнографии.

Всего полиция провела 15 обысков в разных городах Бразилии. Концерт прошёл спокойно — благодаря быстрому реагированию стражей порядка. Мероприятие организовали за счёт бюджета города.

Министерство юстиции сообщило, что подозреваемые назвали себя фанатами Леди Гаги, известными как "Маленькие монстры".

Субботний концерт был частью мирового турне Леди Гаги после выхода ее восьмого альбома Mayhem (переводится как "хаос" или "полный беспорядок"). Последний раз она выступала в Бразилии в 2012 году.

Концерт был оплачен городом в попытке оживить экономику Рио. Ожидалось, что он принесет в казну 100 миллионов долларов.