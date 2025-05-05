Скоростной поезд в Балхаш запустят из Караганды
За лето новый маршрут позволит перевезти до 30 тысяч пассажиров.
Сегодня, 18:08
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Сегодня, 18:08Сегодня, 18:08
81Фото: КТЖ
В Карагандинской области для улучшения транспортной доступности и развития туризма запустят дополнительный скоростной поезд по маршруту "Караганда–Балхаш", передаёт BaigeNews.kz.
Cостав будет курсировать с июня по сентябрь через день и состоять из шести вагонов. Благодаря сокращённому количеству остановок время в пути составит около шести часов.
Ожидается, что за время летнего сезона новый маршрут позволит перевезти до 30 тысяч пассажиров, обеспечив удобство как для местных жителей, так и для туристов.
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