В Астане определились победители скачек с призовым фондом 120 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.



Скачки Astana Cup посвящены 80-летию Великой Победы, они прошли на столичном ипподроме "Казанат".

На турнире, в котором соревновались около 100 скакунов, были разыграны призы по шести дистанциям.

Гонка на короткую дистанцию (1200 метров, 9 участников):

I место: "Скайлер Блейк". Наездник – Расул Алпысбай, тренер – Магомет Каппушев, владелец лошади – Марат Кушеров. 5 млн тенге;

II место. "Икарус". Наездник – Мырзабек Каппушев, тренер и владелец лошади – Нуржигит Табылдиев. 3 млн тенге;

III место. "Амайя". Наездник – Женис Диас, тренер – Аида Ташмуратова, владелец лошади – Жомарт Капанов. 2 млн тенге.

Гонка на короткую дистанцию (на 1600 метров, 5 участников):

I место. "Мэрайя". Наездник – Куримбек Дидарбек, тренер – Куримбек Дидарбек, владелец лошади – Владимир Старых. 5 млн тенге;

II место. "Хакан". Наездник – Болат Абдыхамит, тренер - Керимбек Омиралиев, владелец – Болат Кожамсеитов. 3 млн тенге;

III место. "Шардара". Наездник – Нурторе Насипбек, тренер – Геннадий Исанов, владелец лошади – Максат Акаев. 2 млн тенге.

Гонка на короткую дистанцию (1800 метров, 14 участников):

I место. "Нур Шатоя". Наездник – Куримбек Дидарбек, тренер – Даурен Жусупов, владелец лошади – Кайрат Жумагалиев. 5 млн тенге;

II место. "Пионер Пак". Наездник – Кайрат Доктырбаев, тренер – Евгений Караваев, владелец лошади – КХ "Бейбарыс". 3 млн тенге;

III место. "Фат Ир". Наездник – Даурен Жусупов, тренер – Эдуард Ах, владелец лошади – Бахтияр Байзаков. 2 млн тенге.

Гонка на короткую дистанцию (2000 метров, 14 участников):

I место. "Флэтчер". Наездник – Расул Алпысбай, тренер – Магомет Каппушев, владелец лошади – Марат Кушеров. 15 млн тенге;

II место. "Кип Голд". Наездник – Даурен Жусупов, тренер – Эдуард Ахмолдин, владелец лошади – Махамбет Пайдин и Алмас Сапаев. 10 млн тенге;

II место. "Ел Орда". Наездник – Женис Диас, тренер – Аида Ташмуратова, владелец – Улан Умаров. 5 млн тенге.

Топ-байге (12 километров, 24 участника):

I место. "Байдик". Наездник – Диас Жартыбай, тренер – Адилет Нокатай, владелец лошади – Ардак Сарсекеев. 15 млн тенге;

II место. "Байтерек". Наездник – Ансар Арыстанбек, тренер – Жамбыл Бобекбай, владелец лошади – Касым Алтынбай. 10 млн тенге;

III место. "Найза". Наездник – Дамир Илесбек, тренер и владелец лошади – Нуржигит Табылдиев. 5 млн тенге.

Аламан байге (18 километров, 32 участника):

I место. "Қарлығаш". Наездник – Амир Сералы, тренер – Азамат Мирсалимов, владелец лошади – Мейрамхат Искаков. 15 млн тенге;

II место. "Көкдауыл". Наездник – Ансар Арыстанбек, тренер – Жамбыл Бобекбай, владелец лошади – Касым Алтынбай. 10 млн тенге;

II место. "Таскын". Наездник – Юбыр Ерканат, тренер – Мурат Досбергенов, владелец лошади – Мурат Осербаев. 5 млн тенге.

Отмечается, что награждение победителей и призеров турнира проводилось за счёт спонсоров.