Как чаще всего действуют интернет-мошенники, рассказали в МВД
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С начала года по стране зарегистрировано уже свыше 12 тысяч киберпреступлений, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на министерство внутренних дел РК.
Как отмечают в ведомстве, сложность раскрытия киберпреступлений обусловлена трансграничностью: почти во всех случаях мошенники находятся в другом регионе страны, либо за рубежом.
"В этой связи, для профилактики и раскрытия указанных видов преступлений, с 16 по 18 августа текущего года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Hi-tech". За три дня проведения ОПМ зарегистрировано 200 преступлений. Также раскрыто 339 ранее совершенных мошенничеств", - сообщил на брифинге заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев.
По словам Дюсетаева, чаще всего мошенничества совершаются посредством объявлений о продаже товаров или оказании тех или иных услуг на интернет-площадках. Таким способом совершена половина зарегистрированных интернет-мошенничеств. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц.
"Так, в Алматы задержаны два мошенника, которые размещали в социальной сети "Инстаграм" объявления о продаже телефонов марки "Iphone". Указанные лица изобличены в совершении 30 фактов мошенничеств, общий ущерб составил свыше 15 миллионов тенге", - отметил глава центра.
Он также рассказал, что не менее распространен вид мошенничества, когда гражданам звонят так называемые "представители банка" и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Таким способом совершены 14,2% от всех зарегистрированных интернет-мошенничеств.
"Для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты на карте и трехзначный код на ее обороте. Далее с помощью полученных данных подключается Интернет-банкинг и похищаются находящиеся на счетах деньги. Или же мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, который на самом деле принадлежит им", - добавил Дюсетаев.
Представитель МВД в ходе брифинга озвучил также рекомендации, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников:
- Никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавайте квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее.
- Не доверяйте персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производите предоплату. Пробуйте договориться об оплате после получения товара.
- Не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам, остерегайтесь финансовых схем без прозрачного источника дохода.
- Для установки мобильных приложений пользуйтесь только официальными источниками App store, Play market и так далее.
- Не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых лиц, они могут использоваться для доступа к содержимому телефона.
- Не открывайте письма и СПАМ-рассылки от неизвестных пользователей, а также ссылки, которые присылают якобы для проведения оплаты. Помните, для этого нет необходимости использовать ссылки, достаточно знать 16-значный номер карты либо номер кошелька. Для осуществления перевода трехзначный код, секретное слово, ИИН и другие данные не нужны.
- Старайтесь регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками.
- Чаще проверяйте наличие и движение денег на своих счетах.
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