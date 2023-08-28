  • 28 Августа, 13:38
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Как чаще всего действуют интернет-мошенники, рассказали в МВД

Сегодня, 12:43
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: gov.kz

С начала года по стране зарегистрировано уже свыше 12 тысяч киберпреступлений, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на министерство внутренних дел РК.

Как отмечают в ведомстве, сложность раскрытия киберпреступлений обусловлена трансграничностью: почти во всех случаях мошенники находятся в другом регионе страны, либо за рубежом.  

"В этой связи, для профилактики и раскрытия указанных видов преступлений, с 16 по 18 августа текущего года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Hi-tech". За три дня проведения ОПМ зарегистрировано 200 преступлений. Также раскрыто 339 ранее совершенных мошенничеств", - сообщил на брифинге заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев.

По словам Дюсетаева, чаще всего мошенничества совершаются посредством объявлений о продаже товаров или оказании тех или иных услуг на интернет-площадках. Таким способом совершена половина зарегистрированных интернет-мошенничеств. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц.

"Так, в Алматы задержаны два мошенника, которые размещали в социальной сети "Инстаграм" объявления о продаже телефонов марки "Iphone". Указанные лица изобличены в совершении 30 фактов мошенничеств, общий ущерб составил свыше 15 миллионов тенге", - отметил глава центра.

Он также рассказал, что не менее распространен вид мошенничества, когда гражданам звонят так называемые "представители банка" и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Таким способом совершены 14,2% от всех зарегистрированных интернет-мошенничеств.

"Для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты на карте и трехзначный код на ее обороте. Далее с помощью полученных данных подключается Интернет-банкинг и похищаются находящиеся на счетах деньги. Или же мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, который на самом деле принадлежит им", - добавил Дюсетаев.

Представитель МВД в ходе брифинга озвучил также рекомендации, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников:

  1. Никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавайте квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее.
  2. Не доверяйте персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производите предоплату. Пробуйте договориться об оплате после получения товара.
  3. Не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам, остерегайтесь финансовых схем без прозрачного источника дохода.
  4. Для установки мобильных приложений пользуйтесь только официальными источниками App store, Play market и так далее.
  5. Не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых лиц, они могут использоваться для доступа к содержимому телефона.
  6. Не открывайте письма и СПАМ-рассылки от неизвестных пользователей, а также ссылки, которые присылают якобы для проведения оплаты. Помните, для этого нет необходимости использовать ссылки, достаточно знать 16-значный номер карты либо номер кошелька. Для осуществления перевода трехзначный код, секретное слово, ИИН и другие данные не нужны.
  7. Старайтесь регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками.
  8. Чаще проверяйте наличие и движение денег на своих счетах.

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