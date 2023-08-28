Как чаще всего действуют интернет-мошенники, рассказали в МВД

С начала года по стране зарегистрировано уже свыше 12 тысяч киберпреступлений, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на министерство внутренних дел РК.

Как отмечают в ведомстве, сложность раскрытия киберпреступлений обусловлена трансграничностью: почти во всех случаях мошенники находятся в другом регионе страны, либо за рубежом.

"В этой связи, для профилактики и раскрытия указанных видов преступлений, с 16 по 18 августа текущего года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Hi-tech". За три дня проведения ОПМ зарегистрировано 200 преступлений. Также раскрыто 339 ранее совершенных мошенничеств", - сообщил на брифинге заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев.

По словам Дюсетаева, чаще всего мошенничества совершаются посредством объявлений о продаже товаров или оказании тех или иных услуг на интернет-площадках. Таким способом совершена половина зарегистрированных интернет-мошенничеств. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц.

"Так, в Алматы задержаны два мошенника, которые размещали в социальной сети "Инстаграм" объявления о продаже телефонов марки "Iphone". Указанные лица изобличены в совершении 30 фактов мошенничеств, общий ущерб составил свыше 15 миллионов тенге", - отметил глава центра.

Он также рассказал, что не менее распространен вид мошенничества, когда гражданам звонят так называемые "представители банка" и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Таким способом совершены 14,2% от всех зарегистрированных интернет-мошенничеств.

"Для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты на карте и трехзначный код на ее обороте. Далее с помощью полученных данных подключается Интернет-банкинг и похищаются находящиеся на счетах деньги. Или же мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, который на самом деле принадлежит им", - добавил Дюсетаев.

Представитель МВД в ходе брифинга озвучил также рекомендации, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: