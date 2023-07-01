Как будут выплачивать компенсации жертвам массовых политических репрессий в РК

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Правительство утвердило правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий. Соответствующий приказ 30 июня подписала заместитель премьер-министра — министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

В документе поясняется, что компенсацию будут выплачивать лицам, подвергшимся необоснованным репрессиям в виде заключения под стражу, лишения свободы, помещения в психиатрические учреждения, направления на спецпоселение или привлечённым к принудительному труду в условиях ограниченной свободы (кому и сколько указано в статье 22 Закона "О реабилитации жертв массовых политических репрессий").

Граждане, имеющие право на получение денежной компенсации, должны предоставить в уполномоченную организацию по месту жительства такие документы как:

Заявление по форме, указанной в приложении к Правилам. Документ, удостоверяющий личность. Документ, подтверждающий право на получение денежной компенсации (справка о реабилитации из органов прокуратуры или судебных органов, с указанием периода пребывания в местах).

Для детей жертв массовых политических репрессий дополнительно нужно предоставить свидетельство о рождении либо выписку из актовой записи о государственной регистрации рождения, справку о реабилитации одного из родителей из органов прокуратуры или судебных органов.