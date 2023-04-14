Как будут управлять активами Нацфонда до 2030 года, сообщили в Нацбанке

Нацбанк разработал Концепцию по управлению активами Национального фонда РК до 2030 года. Проект документа размещён на портале Открытые НПА, передаёт BaigeNews.kz.

"Концепция устанавливает принцип долгосрочного инвестирования средств Национального фонда, необходимого при внедрении стратегической аллокации активов, которая позволяет комбинировать рисковые и защитные классы активов. Доли сберегательного портфеля Национального фонда распределены следующим образом: 60 процентов облигаций, 30 процентов акций, до пяти процентов альтернативных инструментов и до пяти процентов золота", - сообщили в Нацбанке.

Новое распределение предполагает диверсификацию портфеля облигаций на государственные облигации развитых стран, корпоративные облигации и государственные облигации развивающихся стран.

Кроме того, Концепция закладывает основы инвестиционного процесса и определяет показатели эффективности управления активами Национального фонда. Заложенные в документе принципы и подходы направлены на повышение доходности Национального фонда через диверсификацию инвестиционного портфеля, определение основных стратегий и инструментов, включая применение защитных стратегий и факторного инвестирования, в том числе ESG.

Всё это, считают в финрегуляторе, будет способствовать достижению цели по накоплению 100 миллиардов долларов к 2030 году и успешному функционированию программы "Нацфонд – детям".