Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни в Казахстане
Сегодня, 21:07
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Сегодня, 21:07Сегодня, 21:07
152Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о том, как будут работать ЦОНы в Казахстане в дни празднования 8 Марта и Наурыза, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с празднованием 8 Марта ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане не будут работать в этот день. На Наурыз центры не будут принимать граждан с 21 по 25 марта. Дежурные будут работать в субботу 9 и 25 марта до 13:00", - говорится в релизе.
К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта.
Напомним, ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.
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