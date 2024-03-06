Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни в Казахстане

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о том, как будут работать ЦОНы в Казахстане в дни празднования 8 Марта и Наурыза, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с празднованием 8 Марта ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане не будут работать в этот день. На Наурыз центры не будут принимать граждан с 21 по 25 марта. Дежурные будут работать в субботу 9 и 25 марта до 13:00", - говорится в релизе.

К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта.

Напомним, ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.