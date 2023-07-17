Как будут проверять школьников на наркозависимость, рассказали в МВД

Фото: hopes-medical.com

Совместно с управлением ООН министерство планирует изучить и оценить трафик афганских наркотиков по "Балканскому" и "Южному" маршрутам.

В Казахстане намечен комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы, и по нему предусмотрено проведение медицинских обследований, скринингов и освидетельствований на предмет употребления наркотиков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В первом полугодии 2024 года Минздрав проведет анализ законодательства на то, чтобы внедрить добровольную анонимную проверку населения на психоактивные вещества в ходе предоставления медуслуг.

В эти же сроки планом предусмотрена адаптация под условия нашей страны скрининг-теста ВОЗ ASSIST среди подростков и молодежи.

"До конца 2024 года - поэтапное внедрение теста министерством просвещения в школах, средне-специальных и высших учебных заведениях. Необходимо отметить, что скрининг будет проводиться в виде анкетирования. Его разработка и внедрение не потребуют выделения дополнительного финансирования", - сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что в рамках комплексного плана они также проведут углубленный анализ развития наркоситуации в условиях трансформации наркорынка, появления новых вызовов и угроз современного наркобизнеса. Совместно с управлением ООН министерство планирует изучить и оценить трафик афганских наркотиков по "Балканскому" и "Южному" маршрутам.

"Запланировано изучение досудебной и судебной практики по уголовным наркоправонарушениям, в том числе по новым составам, связанным с распространением наркотиков через Интернет. Будут выработаны разъяснения и предложения по совершенствованию норм, связанных со скрытой вербовкой лиц, предоставлением персональных данных для открытия "подставных" счетов для незаконных сделок, ответственности за сбыт для логистических организаций, частных автопарков, служб доставки и так далее", - отметили в пресс-службе МВД.

В министерстве пообещали, что по промежуточным результатам реализации комплексного плана они отчитаются в сентябре текущего года на заседании Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется ввести скриниг-тест ВОЗ на употребление психоактивных веществ (ASSIST).