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  • Как будут наказывать госслужащих за нарушение земельного законодательства в Казахстане
Pexels.com Сегодня, 18:41
217
Сегодня, 18:41
217
Фото: Pexels.com

Как будут наказывать госслужащих за нарушение земельного законодательства в Казахстане

На расширенном заседании комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий сенаторы рассмотрели Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Как будут наказывать госорганы за нарушение земельного законодательства, рассказал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передаёт BaigeNews.kz.

"Введённая статья 137 предусматривает ответственность работников местного исполнительного органа. В Земельный кодекс 30 июня 2021 года были внесены изменения о том, что иностранным гражданам, кандасам, юридическим лицам с иностранной долей или гражданам, состоящим в браке с иностранными лицами, в Республике Казахстан не предоставляются частные земельные права и не предоставляются временные возмездные земельные права. В соответствии с этим, изменения в Кодексе об административных правонарушениях могут быть согласованы с Земельным кодексом", - сказал вице-министр. 

Если прежде иностранцам, лицам без гражданства, кандасам предоставлялись земли сельскохозяйственного назначения, то государственные органы ограничивались только возвратом этих земель. Кодекс об административных правонарушениях не принимал никаких мер в связи с отсутствием определенных норм. 

"После внесения изменений в статью 137 государственные органы, администрация, отделы, управления земельных отношений будут оштрафованы на 30 МРП, если совершат такую ошибку. Если это повторится второй раз в течение года, то штраф будет в размере 60 МРП", - отметил Абулхаир Тамабек.

По его словам, последние два года часто поднимается вопрос нехватки пастбищ. 

"Статья 26 Земельного кодекса содержала чёткое ограничение о том, что пастбищные земли в черте населённого пункта не могут предоставляться частным лицам. В случае выявления таких нарушений уполномоченные органы,  местные исполнительные органы не могли принять никаких мер. Ограничивались только отменой постановления. Теперь, если они нарушат статью 26 Земельного кодекса, будут выдавать комфортные земли в черте населённого пункта, то будут оштрафованы. Штраф в размере 750 МРП для небольших некоммерческих организаций, кто выкопал землю или поглотил её плодородный слой. Средние предприятия будут оштрафованы на 1000 МРП, а субъекты крупных предприятий на 2000 МРП", - заявил он.

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#земля #закон #Минсельхоз РК
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 18:41
217
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