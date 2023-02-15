Как будут наказывать госслужащих за нарушение земельного законодательства в Казахстане

Фото: Pexels.com

На расширенном заседании комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий сенаторы рассмотрели Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Как будут наказывать госорганы за нарушение земельного законодательства, рассказал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передаёт BaigeNews.kz.



"Введённая статья 137 предусматривает ответственность работников местного исполнительного органа. В Земельный кодекс 30 июня 2021 года были внесены изменения о том, что иностранным гражданам, кандасам, юридическим лицам с иностранной долей или гражданам, состоящим в браке с иностранными лицами, в Республике Казахстан не предоставляются частные земельные права и не предоставляются временные возмездные земельные права. В соответствии с этим, изменения в Кодексе об административных правонарушениях могут быть согласованы с Земельным кодексом", - сказал вице-министр.

Если прежде иностранцам, лицам без гражданства, кандасам предоставлялись земли сельскохозяйственного назначения, то государственные органы ограничивались только возвратом этих земель. Кодекс об административных правонарушениях не принимал никаких мер в связи с отсутствием определенных норм.

"После внесения изменений в статью 137 государственные органы, администрация, отделы, управления земельных отношений будут оштрафованы на 30 МРП, если совершат такую ошибку. Если это повторится второй раз в течение года, то штраф будет в размере 60 МРП", - отметил Абулхаир Тамабек.

По его словам, последние два года часто поднимается вопрос нехватки пастбищ.