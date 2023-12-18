Как будет работать система регулирования бизнеса с "чистого листа" в Казахстане
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
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Гость программы "Важная тема" на BaigeNews.kz первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков. В интервью он рассказал об основных видах поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане, и о том, как будет работать система регулирования предпринимательства с "чистого листа".
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