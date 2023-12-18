Как будет работать система регулирования бизнеса с "чистого листа" в Казахстане

Гость программы "Важная тема" на BaigeNews.kz первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков. В интервью он рассказал об основных видах поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане, и о том, как будет работать система регулирования предпринимательства с "чистого листа".