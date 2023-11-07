Как будет работать единая база учёта очерёдности в детсады, рассказали в Минпросвещения РК

В целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учёта очерёдности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

По информации ведомства, пилотный проект будут тестировать в городах Шахтинск и Петропавловск. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране.

По словам вице-министра, новая модель позволит каждой семье выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи. Для прозрачности процесса распределения мест и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение.

"Исключается сбор бумажных справок для подтверждения льготного статуса. Они будут автоматически генерироваться из государственных баз данных. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя. Также представится возможность зачисления детей в один детский сад, если в семье воспитывается более двух детей", - сказал вице-министр Айбат Ильясов на аппаратном совещании.

Получить информацию о садике и наличии свободных мест можно через Карту, которая будет доступна на портале электронного правительства в рамках Единой базы учета очередности. Родитель, ориентируясь по карте может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям.

В Минпросвещения добавили, для удобства жителей проработаны несколько способов подачи заявления: портал электронного правительства, мобильные приложения банков второго уровня и платформы местных исполнительных органов.

Ранее сообщалось, единую базу учёта очерёдности в детсады создадут до конца 2023 года.