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Единую базу учёта очерёдности в детсады создадут до конца года

Сегодня, 11:45
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inbusiness.kz Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: inbusiness.kz

Минпросвещения Республики Казахстан создает единую базу учета очередности для дошкольных организаций. Об этом рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях обеспечения открытости и прозрачности распределения мест в дошкольных организациях до конца года будет разработана единая база учета очередности детей. На сегодня прорабатывается новый подход выбора дошкольной организации родителями в зависимости от жизненной ситуации семьи", - сказал министр.

По словам Гани Бейсембаева, еще один важный вопрос - предоставление бесплатного питания детям из социально уязвимых слоев населения. С  1 сентября более 97 тысяч детей из малообеспеченных семей, посещающих детский сад, будут охвачены бесплатным питанием.


По информации ведомства, в стране дошкольным воспитанием и обучением охвачено 89,1% детей от 2 до 6 лет.

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