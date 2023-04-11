"Как Айя и Тентек детей безопасности учили" - спасатели ВКО сняли мультфильм

Фото: скрин из мультфильма

Сотрудники Департамента по ЧС ВКО запустили серию обучающих безопасности мультфильмов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Понятным языком

Доносить информацию до детей весело и просто, а главное на понятном для них языке – такую задачу поставили перед собой несколько лет назад сотрудники ДЧС ВКО и смогли её выполнить, запустив целую серию мультфильмов.

"Мы знаем, что дети любят мультфильмы. Они могут часами просиживать, просматривая приключения того или иного героя. Они запоминают песенки, считалки из мультфильмов, саму сюжетную линию. Поэтому наши сотрудники и решили, что, если хотим донести полезную и важную информацию, надо сделать её веселой и доступной. Так возникла идея создания мультфильма", - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Первый мультфильм был сделан именно для малышей. Пластилиновый медвежонок Тишка доступно и просто рассказывал и показывал, как вести себя при землетрясении, на водоёмах, а также о том, насколько опасной может оказаться игра со спичками.

"Страшно представить, но с приходом тёплых дней резко увеличивается количество загораний до 20 в сутки, большая часть из них происходит именно по причине детской шалости. Поэтому тема профилактики возгораний остаётся очень актуальной", - рассказали руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.

Сказка ложь, да в ей намёк

Мультик детям понравился. На достигнутом в ДЧС ВКО решили не останавливаться – замахнулись на анимационный мультфильм, героями которого стали мальчика-шалун Тентек и его правильная и послушная подружка Айя. Мультфильм так и назвали "Тентек и Айя", в нём через приключения друзей весело и непринуждённо удалось рассказать о правилах поведения детей на летних каникулах. Главной сюжетной линией на этот раз стала не менее актуальная тема – правила поведения на воде. Причём к созданию этого мультика в ДЧС ВКО подошли буквально на профессиональном уровне, пригласив к участию специалиста из местного рекламного предприятия Дениса Костива, который и создавал компьютерную графику и анимацию, а автором текста стал Илья Волков.

скрин из мультфильма

На этот раз в ДЧС ВКО решили рассказать о том, какую опасность может принести вода, вернее, времяпрепровождение на реках и озерах без взрослых, а уж тем более - как опасно нарушать меры безопасности поведения, ведь шалости неугомонного Тентека могли закончиться настоящей бедой. В завершение истории спасатели рассказали о том, как следует правильно вести себя на реке, озере или море.

"Выбор темы актуален: как только наступает лето, резко возрастает число случаев, когда во время купания страдают дети, а то и гибнут. Но, из-за проводимой постоянной профилактике в том числе и через наши детские истории, и работе с подрастающим поколением прошедшим летом по сравнению с предыдущим аналогичным периодом удалось снизить гибель детей на воде в 2,5 раза", - рассказали в ДЧС ВКО.

Зима без травм и переломов

"Идея показать героев - обычных девочки и мальчика - определённые правила поведения в той или иной ситуации прижилась и стала действенной. Согласитесь, что дети в любом возрасте не любят скучные лекции от взрослых. Но именно в детстве эффективнее заложить основы поведения на всю жизнь. Поэтому мы пошли путем, когда на понятном детском языке приводят примеры нарушений правила, а в результате можно попасть в беду, - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

Мультик не только понравился, но и стал очень популярным среди детей. Его показывали в школах и детских садах. Ребятишки с восторгом следили за приключениями, переживали за шаловливого и весёлого Тентека, запоминали рекомендации умненькой Айи. Видя реакцию детей, специалисты пресс-службы ДЧС ВКО решились на продолжении истории - создание ещё одной серии мультика, но на этот раз о мерах безопасности уже зимой. В центре сюжета опять непослушный Тентек, который буквально сломя голову носится по льду, катится кубарем с горы, играет в снежки так, что запросто можно получить ушиб. Конечно, для исправления неспокойного мальчишки всегда рядом Айя, именно в её уста спасатели вложили советы о том, как провести зимний досуг и остаться целым и невредимым.

скрин из мультфильма

Кстати, чтобы герои мультика стали ещё более близки юным зрителям, спасатели пошли на хитрость – к озвучке привлекли детей. Сценарий же написала специалист пресс-службы ДЧС ВКО Наталья Глушакова, она же начитывала текст. Оператором выступил тоже сотрудник ДЧС ВКО Кайсабек Алгабек.

"Несмотря на то, что все мы взрослые люди, у кого-то есть дети, у кого-то нет, но именно мы понимаем, насколько эти знания важны, особенно – детям. Чтобы сделать материал интересным, мы настолько углубляемся в интересы и увлечения детей, что, пожалуй, знаем и понимаем их лучше, чем многие родители. Главное, что это действительно приносит пользу", - говорит Марина Лискова.

Фантазия плюс желание

Неиссякаемая фантазия и искреннее желание научить вести себя правильно, чтобы избежать беды, движет сотрудников ДЧС ВКО давно. На их счету не только мультики, но и различные конкурсы, викторины, экскурсии и даже кукольные спектакли, кстати автором одного из них стал опять Илья Волков.

В основу сценария легла история про детей, которые нарушили правила безопасности, устроили пожар и попали в беду. Спасатели "рассказали" эту историю с помощью героев кукольного театра, посетив с представлением школы и детские лагеря отдыха. Здесь обучили детей навыкам, помогающим избежать несчастных случаев. Театр с декорациями создавали своими силами.

"Мы своими руками рисовали фон, шили костюмы, придумывали, как можно доступно на "языке детей" говорить о правилах, которые уберегут от беды. Хочу сказать, что все было не зря. Мы видели, с каким вниманием дети наблюдали за сюжетом, спорили и ждали от спасателей поучительной развязки. Их горящие глаза для нас - высшая награда", - рассказал заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

Кстати, инициатива спасателей держится на голом энтузиазме – никаких средств из бюджета на создание мультфильмов, декораций специально не выделяется, но желание научить детей, как избежать беды, как принимать правильные решения, как помочь не только себе, но товарищу, действительно, творят чудеса.

Фото ДЧС ВКО