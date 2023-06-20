Как анализ ДНК помогает находить насильников и идентифицировать трупы

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Как изменились криминалистические технологии на примере реально раскрытых уголовных дел, можно увидеть лаборатории оперативно-криминалистического департамента МВД "Digital crim lab". Здесь используют передовые технологии, с помощью которых можно идентифицировать даже самые незаметные следы, а также восстанавливать данные вышедших из строя гаджетов. Корреспондент BaigeNews.kz ознакомился с работой криминалистов.

Это первая криминалистическая диджитал лаборатория в правоохранительной системе Казахстана, другой такой в республике нет. Назначение лаборатории – проведение компьютерно-технических исследований. У нее два основных функционала: исследование компьютерной аппаратуры, различных гаджетов, а также модификация личности по лицу.

"В одной части зала проводится изъятие удаленной информации, облачных данных. К примеру, по уголовному делу проходит какой-нибудь гаджет, наши специалисты с помощью оборудования могут изымать необходимую им информацию и проводить анализ. Обучались они в Воронежской академии МВД в Российской Федерации, которая специализируется на IT-технологиях, также имеют профильное IT-образование на базе КНБ. Создание лаборатории помогает бороться с интернет-мошенничеством", - говорит заместитель начальника оперативно-криминалистического департамента МВД РК Сергей Стихеев.

Одно из важных внедрений лаборатории - система определения модификации личности. Она позволяет сразу обнаружить личность преступников или лица ранее привлеченного к уголовной ответственности.

"К нам поступили жалобы от граждан на подозрение мужчины в педофилии. Мы провели проверочные работы. Опасения подтвердились. Он ходил, следил, имел нездоровый интерес. На уличной камере он "засветился", при помощи модификации личности мы определили, что ранее он был занесен в нашу базу, доставлялся как подучетное "лицо-алкоголик". Мы его задержали, изъяли гаджеты, теперь детям ничто не угрожает", - рассказывает Стихеев.

Создание лаборатории, по словам специалистов, произвело революцию в отечественной криминалистике. Однако, технологии внедрены лишь последние пару лет, ранее приходилось работать "по старинке" кисточкой и химическими растворами.

"Раньше использовали дактилоскопический порошок (отпечатки пальцев определялись специальной черной краской.) Сейчас мы используем электронные сканеры, для изъятия обнаружения невидимых следов на месте преступления", - отмечает Сергей Стихеев.

Также большим подспорьем в раскрытии дел стала – "одорология", или простыми словами наука о запахах. По словам специалиста, она получила большое развитие, практически в каждой области криминалистики. Так, существует одорологическая лаборатория, в которой используются собаки-детекторы.

"Мы активно обучаем будущих специалистов полиграфов. В комплексе как косвенное доказательство данные полиграфа также помогают раскрыть преступления. Плотно сотрудничаем с другими странами: с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Недавно наши криминалисты помогли кыргызским коллегам раскрыть особо тяжкое преступление: разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. Именно наши криминалисты-баллисты, которые занимаются исследованием оружия, помогли коллегам. Министр МВД Кыргызской Республики поблагодарил наших специалистов за помощь. Кроме того мы изучаем израильский, китайский американский, и российский опыт. В Китай ездили наши коллеги на криминалистический полигон. В этой стране с каждым годом совершенствуется лаборатории, и они делятся всей необходимой информацией. Но мы от них не отстаем", - подчёркивает Сергей Стихеев.

Несмотря на то, что новое технологическое оснащение уже приносит свои плоды, криминалисты не останавливаются на достигнутом, и готовы продолжать оснащение лаборатории. Что позволят улучшить работу экспертов в разы.

"В планах приобрести последние новинки. Например - компаратор, прибор, который проводит исследование документов любых видов. Такой есть в Алматинской области, он был приобретен после январских событий. Поэтому теперь в Казахстан намного труднее попасть по поддельным документам. В основе прибора - программное обеспечение, признанное во всем мире. Во всех развитых европейских странах это оборудование размещено в пограничных отделах. При пересечении границы эта программа на месте определяет с высокой вероятностью подлинность документа", - отмечает Сергей Стихеев.

Больше всего в лаборатории вызывают восторг - системы обнаружения невидимых следов. Они не производят порчу имущества, дают результаты оперативно и не задействует человеческий ресурс. Раньше задействовали порошки и кисточки, что требовало больше времени, экспертов на местах, даже порой портило внешний вид мебели.

"Бывает порошок невозможно отмыть, но это необходимо сделать. Бывали случаи, когда мы не могли его зафиксировать, приходилось изымать кусок мебели, кусок ламината. На это все уходит много времени. В новой же системе используется лазер, спектральная система, мы выключаем свет, надеваем очки, и видим следы, которые далее легко можно зафиксировать. Чем быстрее будет раскрыто преступление, тем меньше шансов у преступника уйти от ответственности. Тут же не отходя от преступления, оборудование помогает выявить, мобильно отправить и проверить дистанционно. Пока идет процесс осмотра уже можно раскрыть преступление. Раньше старым фотоаппаратам "Зенитом" фиксировали, а сейчас следы в конверт не надо изымать, сфотографировал и онлайн отправил. То, что раньше казалось фантастикой, сейчас стало реальностью", - рассказывает Сергей Стихеев.

Коды ДНК, размолотые кости, куски одежды со следами – на какие чудеса способна геномная лаборатория МВД?

Алибек Ералинов в криминалистике уже десять лет, он главный криминалист оперативно-криминалистического департамента. Специалист рассказал, как создавалась лаборатория, и какие возможности дают результаты ДНК исследований в раскрытии дел.

"Исследование ДНК – новое направление. Лаборатория функционирует с 2015 года. В начале, когда, все это только планировалось, изучался международные опыт, все требования, которые предъявляются к лаборатории и те условия, которые необходимы для исключения загрязнения ДНК извне. Все эти моменты нами учитывались, есть первопроходцы в этой области. В 1985 году Алек Джеффрис предложил ПЦР метод для того, чтобы применять его в криминалистике, у него была научная цель – размножать ДНК непосредственно в не клетки, то есть в пробирке. У него получилось это воссоздать при помощи ПЦР-метода (полимеразная цепная реакция) После окончания проекта "Геном человека" ученые пришли к выводу, что есть области ДНК, которые позволяют идентифицировать человека по ДНК коду, это легло в основу того, чтобы проводить генетическую идентификацию, за счет создания базы данных ДНК", - рассказывает Ералинов.

В Казахстане активно собирается база данных лиц, совершивших преступления, это в разы ускоряет раскрытие дел. Криминалисты рассказали, как данные ДНК этой базы помогают узнать о человеке то, что раньше было узнать невозможно.

"Первопроходцами в этом методе являются британцы, они начали геномную регистрацию своих граждан, потом США, Китай, Австралия, Новая Зеландия. Согласно законодательству, берется определенная категория лиц, у которых отбирается биологический материал. К примеру, в России у осужденных, подучётных лиц берется ДНК крови, но там нет программы, которая есть в Китае. В Китае работает программа по установлению неопознанных трупов за счет биологических родственников. Поиск биологических родственников идет за счет нахождения родственников, которые обратились в полицию определить местонахождение своего близкого, они сдают добровольно биологический материал. Согласно закону о дактилоскопической геномной регистрации, в Казахстане геномная регистрация идет за счет получения информации через биологический материал регистрируемого лица, внесения его в базу данных ДНК, которая у нас имеется и функционирует через специальное программное обеспечение, которое вносит все эти данные: анкетные, ДНК коды",- пояснил специалист.

Как выяснилось, в Казахстане 4 категории граждан, чьими данными владеет лаборатория. Первые – осужденные лица за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой свободы (насильники). Вторая категория – это биологические следы, чьи биоматериалы были изъяты с места преступления, третья - неопознанные трупы, четвертое биологические родственники без вести пропавших родственников. У биологических родственников последней категории берется письменное согласие.

"Мы отдали предпочтение сбору буккального эпителия, он берется с внутренней стороны щеки, если условно говорить – это образец слюны. Почему мы пришли к этому образцу, во-первых, он безопасен, если с кровью могут занести какую-то инфекцию, то здесь это исключено. Во-вторых, не требуется каких-либо определенных знаний, не во всех учреждениях полиции, имеются медицинские работники. Он безопасен для жизни регистрируемого лица. Это специальные одноразовые носители, они безопасны", - объясняет Алибек Ералинов.

Лаборатория делится на два отдела. В первом исследуются биологические материалы живых лиц: задержанные, вменяемые, подозреваемые, кто стоит на учете. Следы с места происшествий, еще не опознанные находятся на второй линии, это делается для того, чтобы исключить между ними перекрестное загрязнение ДНК. Вещественные доказательства попадают в лабораторию, их фиксируют при помощи фотоаппарата, потом делают пробоподготовку объекта.

"К примеру, одежда, мы должны сделать вырез, потом разместить небольшой лоскуток в маленькую пробирку. Многие думают, что ДНК измаются так: ставят объект в прибор, потом изымают ДНК, на самом деле это не так. Этот процесс поэтапный. Первое: пробоподготовка из большого объекта найти малую часть со следами, к примеру пятна, мы берем нарезки. Костные образцы мы размалываем, превращаем в пудру, также помещаем в маленькую пробирку. Следующий этап: объекты проходят через шлюз, второй этап – выделение ДНК, за счет реагентов. Мы выделяем ДНК и переводим его в жидкую среду, таким образом мы получаем чистый препарат, который содержит в себе фрагменты человеческого ДНК. Что происходит дальше: во-первых, прибор не видит ДНК без красителей и реагентов. После того, как мы получили окрашенный препарат, мы его ставим на анализатор, и он с помощью электрофореза выдает результаты", - рассказал о процессе специалист.

Также специалист рассказал про недавний случай, когда девушка доказала насилие со стороны родственника, обратившись за анализом ДНК следов на одеяле. Вещьдок хранился в лаборатории тринадцать лет, спустя это время, когда появилось необходимое оборудование преступник получил обвинительный приговор на основании доказательств теста ДНК.

Алибек Ералинов также пояснил, что между лабораториями разных стран мало отличий, между специалистами постоянно идет обмен последними открытиями в этой области, что должно снизить уровень преступности в мире в целом.

"Мы были в Беларуси и в России, США, где демонстрировали разработки на онлайн-конференциях. По специфике работы, по техническому оснащению мы немного отличаемся от них. Все практически одинаково во всех странах. В 2021 году мы приобрели секвенатор, который позволяет делать более тщательный анализ. Эта технология позволяет за счет ДНК определять внешние данные человека. Это 4 признака: цвет глаз, кожи, волос, биографическое расположение", - рассказал он.

Также специалист рассказал несколько случаев, когда исследование ДНК помогало раскрыть дело очень быстро.

"Произошло разбойное нападение в одном из сел в Акмолинской области, там с места преступления изъяли 6 окурков сигарет. Преступление было громким, потому что ущерб был большой, все изъятые с места преступления вещественные объекты исследовались, генотипы были направлены в нашу базу данных. После того как мы провели исследования, мы установили двух человек, чьи биоследы были обнаружены. Это были подучетные лица, они ранее совершали аналогичные преступления. Но нападение совершали трое мужчин, как утверждала потерпевшая. За счет этого дело было успешно раскрыто", - поделился криминалист.

Криминалисты лаборатории также рассказали историю о том, как отец искал без вести пропавшего сына. В 2017 году к криминалистам поступил исследование неопознанный труп, его внесли в базу данных. В 2018 году отец в поисках сына также сдал свой биологический материал, они получили его ДНК-профиль, он совпал с тем трупом, который был обнаружен.

"К примеру, однояйцевые близнецы, у них код ДНК идентичный, что по аутосомным, что по специфическим маркерам, то есть по X и Y. Но у них есть отличия в буквенных обозначениях. Секвенатор позволяет увидеть нам не просто числовые данные, но и буквенные данные (кодировка нуклеотидов), если глубже посмотреть, то код все-таки имеет различия. Именно ради этого случая нашей лабораторией было приобретено данное устройство. Один брат совершил преступление, другой ведет законопослушный образ жизни. Но когда касается совершения преступления, устанавливают генотип обоих близнецов, раньше это практически невозможно было определить, сейчас же - реально", - рассказал специалист.

По словам работников лаборатории секвенатор творит невозможное там, где, казалось, нет шансов на получение информации.

"Вторая проблема, с которой мы столкнулись – установление дальнего и ближнего родства. У нас был труп, у него была полностью мацерация (набухание – прим.авт) внешних тканей лица, его невозможно было по внешним данным опознать. У него изъяли биологический образец. К нам поступила информация, кто это, но нужно было генетическое подтверждение. Из родственников в Казахстане у него была только племянница со стороны старшей сестры. Получается у них дальнее родство по женской линии. А дальнее родство возможно было только по митохондриальной ДНК, в этом также нам помог прибор", - рассказал Алибек Ералинов.

Когда в лабораторию приходит новое оборудование, сотрудники проходят обучение. В год они проводят экспертизу 40 - 45 тысяч объектов. Загруженность большая, поэтому лаборатория нуждается в качественно подготовленных кадрах, так как осенью ее мощность будет увеличена до исследования 60 тысяч объектов.