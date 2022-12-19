Как акимат Алматы решает проблемы с трудоустройством, миграцией и ростом населения

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В Алматы на 1 декабря 2022 года 1251 иностранец работает по разрешению. Об этом сообщили в акимате города. Всего за этот период в мегаполисе было временно зарегистрировано 91031 иностранных граждан, передает BaigeNews.kz.

"Из общего количества временно зарегистрированных иностранцев 93,8 процента составляют иностранцы, прибывшие из стран ближнего зарубежья. Наибольшее количество зарегистрировано из следующих стран: Узбекистана – 55003 граждан, России – 16976 граждан, Таджикистана – 7339 граждан, Кыргызстана – 4.267 граждан. На территории Алматы за 11 месяцев 2022 года временно зарегистрировано – 91031 иностранных граждан, из них: за первый квартал – 8507 иностранцев, за второй квартал – 40106 иностранцев, за третий квартал – 27861 иностранец", - проинформировали в ведомстве.

Отметим, по данным статистических агентств, Алматы стал одним из самых популярных городов для переезда в Казахстане. В свою очередь, в городе активно ведется работа по трудоустройству граждан и созданию новых рабочих мест.

Одним из ярких примеров является, ставшая уже традиционной, ярмарка вакансий. На таких мероприятиях в среднем представляется свыше трех тысяч вакансий в сфере производства и услуг, в том числе торговли, общепита, медицины, образования.

Особое внимание уделяется отдельным категориям граждан: людям с ограниченными физическими возможностями, состоящим на учете в службе пробации, освобожденным из мест лишения свободы, а также должникам по выплате алиментов.

Ярмарки вакансий – это отличная возможность для молодежи изучить рынок труда и напрямую пообщаться с несколькими работодателями в одном месте. Для работодателей в свою очередь ярмарка облегчает процесс поиска и найма подходящих кандидатов. Мероприятие проводится на безвозмездной основе как для работодателей, так и для соискателей.

Организаторами ярмарки выступают КГУ "Центр занятости населения акимата города Алматы" управления занятости и социальных программ при поддержке акимата города.

Добавим, что по сведениям Управления городского планирования и урбанистики, в настоящее время акиматами Алматы и Алматинской области совместно с другими государственными органами ведется масштабная работа по разработке комплексного плана, в котором прописаны новые принципы развития алматинской агломерации до 2030 года.

"Областным акиматом ведется разработка генерального плана города Қонаев и проекта "Актуализация комплексной схемы градостроительного планирования территорий пригородной зоны Алматы" в пределах алматинской агломерации. Одновременно идет работа по корректировке Генерального плана города Алматы сроком до 2040 года с учетом развития пяти полицентров – Исторического центра, Восточных ворот, Юго-западного, Западного и Северного центров с сохранением исторического ядра города", – поясняют специалисты ведомства.

Алматинская агломерация будет развиваться как многофункцио­нальный регион с конкурентоспособной экономикой, высоким качеством жизни и окружающей среды.

В разрабатываемом комплексном плане охвачены все отрасли, необходимые для достижения этих целей, – это градостроительный сектор, ЖКХ, здравоохранение, образование, энергетический комплекс, инженерно-коммуникационная инфраструктура, транспортная логистика, экономика, малый и средний бизнес и так далее.

Безусловно, на реализацию всех этих масштабных проектов потребуется немало времени и ресурсов. Как пояснили в УГПиУ, финансирование проектов будет предусмотрено как из республиканского, так и местного бюджетов.

Отметим, что с начала 2022 года из России в Алматы приехали 16976 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

По мнению министра национальной экономики РК Алибек Куантыров, как раз таки иностранные работники смогут занять рабочие места в области строительства.

"Есть сезонные работы, на которые казахстанцы не идут, есть строительные работы, к примеру. Мы же знаем, где работают гастарбайтеры, соответственно, эти места и могут быть заняты. Конечно, политика такая, что в первую очередь мы думаем о гражданах РК, как их трудоустроить, а все остальные вопросы уже второстепенные", - подчеркнул министр.

По мнению политолога и общественного деятеля Адиля Сайлаубека, приток иностранных граждан в Казахстан не носит ярко выраженного положительного или отрицательного контекста по отношению к нашей стране.

"Ну это обычный тенденция во всем мире и в соседних странах приток в основном миграционные потоки притоки всегда будут и это законность, но для нас для Казахстана я считаю что никаких вот таких изменений или каких то положительных илиотрицательный сторона как-то не будет так у нас. Как были до этого до этого конечно с южных границ наши из Киргизстан из Узбекистана из Туркменистана до сих пор есть но приток в сравнении с прошлым годом я бы сказал уменьшился. Основной приток это как у нас знаете с севера из России основные потоки но они как то как сказать сразу же во все города наши Казахстана сейчас в данный момент они уже живут можно сказать и пришли и работает но никаких я бы сказал других отрицательных тенденций не будет", - отметил он.

Так политолог рассказал, почему граждане из других стран выбирают для миграции Казахстан.

"Потому что как вы знаете в Казахстане всегда я думаю и сейчас всегда царит мир, уважение народам во всем мире и все этносы и другие граждане которые у нас работают и хотят работать живут и никаких проблемных ситуаций не создаёт поэтому как знаете казахи издревле такой народ что они гостеприимный народ но здесь надо учесть что иностранные граждане приходят чтобы зарабатывать и некоторое время уйти, но в основном это из Азии которые с южных границ Казахстана и с севера", - подчеркнул Адиль Сайлаубек.

По словам Сайлаубека, приезжие граждане не составляют сильную конкуренцию казахстанцам на рынке труда.

"Иностранная рабочая сила, я бы сказал пять лет назад да как то помогали и улучшали, но сейчас я хочу сказать рабочие, которые работают в сфере строительства и очень преуспели в этом деле и уже сами начали работать, это потому что это большая прибыль и в этом направлении я думаю нам надо развиваться потому что у нас строительство домов очень резко увеличилось поэтому уже наши же соотечественники уже поняли где прибыль, где убыток как говорится. И поэтому я уже точно скажу что системно уже работают наши. Да заменяют рабочие места можно сказать почти на 30%, но сейчас другая тенденция уже наши же казахстанские рабочие уже поняли уже охватили много рабочих мест. И в дальнейшем я думаю уже будет развиваться в этой сфере", - подчеркнул он.