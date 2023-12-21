Как аким Алматы будет проводить встречи с населением

О гибридной схеме встреч с населением города Алматы в 2024 году, рассказал аким Ерболат Досаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались у акима, почему он стал редко встречаться с населением.

"Я не перестал (встречаться с населением - прим.ред). Я должен ежеквартально встречаться. Единственное - изменился формат встреч. В четвертом квартале этого года я начал делать выезды по районам. Объехал все восемь районов. Были на проблемных участках, встречи с населением проходили на местах. Поэтому теперь будет гибридная схема. У меня в первом квартале будут встречи в традиционном формате, когда я буду приглашать всех жителей. И теперь также будут выезды", - сказал Досаев на брифинге в СЦК.

Аким считает, что эта схема достаточно удобная для жителей. В целом, по восьми районам он провел 32 встречи в этом, добавил Досаев.

Ранее он ответил на вопрос, о том, почему не дает интервью.