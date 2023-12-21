Досаев объяснил, почему не даёт интервью

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, почему не даёт интервью. По его мнению, он и так, как аким, находится в центре внимания, передаёт BaigeNews.kz.

"За время работы акимом я, действительно, не давал никому интервью. Считаю, что моя текущая работа и возможности общения и с журналистами, и с населением, позволяют быть все время в центре внимания, как акиму города", - сказал чиновник.

По его словам, он планирует в следующем году дать первое интервью телеканалу "Алматы ТВ", который будет отмечать своё 25-летие.