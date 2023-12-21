Досаев объяснил, почему не даёт интервью
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
120Фото: СЦК
Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, почему не даёт интервью. По его мнению, он и так, как аким, находится в центре внимания, передаёт BaigeNews.kz.
"За время работы акимом я, действительно, не давал никому интервью. Считаю, что моя текущая работа и возможности общения и с журналистами, и с населением, позволяют быть все время в центре внимания, как акиму города", - сказал чиновник.
По его словам, он планирует в следующем году дать первое интервью телеканалу "Алматы ТВ", который будет отмечать своё 25-летие.
"Дальше посмотрим. Списки желающих уже в пресс-службе есть, их достаточно много. Я думаю, что у нас будет возможность пообщаться, никого не обижая", - заключил Досаев.
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