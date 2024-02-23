1,5 млрд на ремонт? В Костанае детская больница простаивает уже четвёртый год

Громко и с привлечением самых высоких областных чиновников здесь выясняют, сколько денег нужно, чтобы довести до ума детское медучреждение

Костанайская детская областная больница четвертый год находится в эпицентре скандала, связанного с ее капитальным ремонтом. В здании никак не могут завершить работы, оно простаивает третий год, а врачи вынуждены принимать маленьких пациентов в бывшем ковидном госпитале. Последняя новость о средствах, необходимых на окончание ремонта, возмутила костанайских родителей и общественников. На прошедшей сессии областного маслихата у депутатов попросили 1,5 млрд тенге для областной детской больницы, тогда как весь ее капремонт стоил 1,2 млрд тенге. Народные избранники запрос поддержали, а вот управлению здравоохранения пришлось оправдываться за такие баснословные суммы. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

Годы идут, миллиарды растут

Здание костанайской областной детской больницы задумали отремонтировать еще в 2019 году. На капитальное преображение корпуса площадью 14 тысяч квадратных метров заложили 1,2 миллиарда тенге. Завершить ремонт планировали через полгода, но этого так и не случилось.

Руководство больницы обвинило подрядчика в срыве сроков и пыталось доказать, что он недобросовестный. Тот в свою очередь уверял, что администрация чинит ему препятствия в работе и предоставило сырой проект, требующий существенных доработок. Стороны со стройплощадки переместились в судебные залы. Заседаний, решений и их обжалований за последние три года было столько, что и заказчик, и исполнитель уже сбились со счета. Только вот окончанию ремонта больницы это никак не помогало.

"Капитальный ремонт подрядчик завершил не полностью, больница стоит. Поэтому пришлось провести техническое обследование здания, которое простаивает три года, чтобы выяснить, какой объем работ предстоит еще выполнить. Конечно, сумма в 1,5 млрд тенге, которая была озвучена на сессии областного маслихата, всполошила все население Костанайской области. Но позвольте объяснить. Все помнят, что проект 2019 года, в 2020 году работы были начаты и в том же году остановлены из-за судебных тяжб между сторонами. Все, что мы просили у подрядчика – предоставить акты выполненных работ, чтобы могли убедиться, что именно из запланированного было сделано. Но актов нет по сей день, поэтому нам и пришлось проводить техобследование и составлять новую смету на окончание ремонта", - пояснил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

С актами выполненных работ – история загадочная. В январе прошлого года на многострадальный объект приезжала депутатская группа. При десятках журналистов и народных избранников чиновники и строители начали выяснять, где исполнительная документация. Больница уверяла, что в глаза ее не видела, подрядчик утверждал, что отдавал акты администрации. Позже пообещал в течение месяца предоставить документы, но не сделал этого до сих пор. Кто потерял важные бумаги и сделал ли это умышленно, так и не понятно. Но именно их отсутствие и стало причиной, по которой пришлось делать новую смету для нового подрядчика. Краснеть и отдуваться перед общественностью пришлось "назначенному быть виноватым" Данияру Джандаеву, который даже не работал руководителем облздрава в то время и понятия ничего не имел о взаимоотношениях подрядчика и тогдашнего главного врача детской областной больницы. К слову, пока шли суды по ремонту медорганизации, сменился не только главврач, руководитель облздрава, но даже аким области.

"Откуда взялись эти 1,5 миллиарда тенге? У нас есть дефектная ведомость и техническое обследование здания. На их основе сметная организация провела расчеты. Здание больницы большое, около 14000 м². Если 1,5 млрд тенге разделить на эту площадь, то фактически на 1 м² выделяется 105 000 тенге. Сюда входит протяжка электропроводов, водопровода в палаты, канализационные и вентиляционные работы. Последние, кстати, вообще непонятно на каком этапе приостановлены, вполне возможно, придется проводить и демонтаж", - сообщил Данияр Джандаев.

По словам руководителя обздрава, техобследование здания показало, что капитальный ремонт выполнен всего на 50 процентов. А за три года стройматериалы выросли в цене в 2,5-3 раза.

"Вот подумайте, 2020 год, стоимость проекта 1,2 млрд тенге. Осталось доделать работ на 500 млн тенге. За три года произошло существенное подорожание стройматериалов, вот и выходит сумма в 1,5 млрд тенге. Пройдёт ещё год-полтора, материалы еще больше вырастут в цене, смета будет еще дороже. Ее не человек считает, который выводит средние рыночные цены, ее просчитывает программа, которая непосредственно даёт окончательную сумму", - добавил Данияр Джандаев.

При этом капитальный ремонт в больнице официально прекращен и начат этап текущего ремонта. Поэтому смета на его окончание, перевалившая изначально выделенную сумму, госэкпертизу не проходит.

"Дайте мне 300 млн, и я закончу объект!"

Сам бывший подрядчик считает, что сумма сметы чрезмерно завышена, а руководителя управления здравоохранения он и вовсе обвинил в лжесвидетельствовании. Руководитель ТОО "Вершина" Талгат Хамитов был эмоционален, услышав про то, что выполнил только половину из запланированных работ.

"Есть решение суда, вплоть до постановления Верховного суда, где чётко сказано, что ТОО "Вершина" выполнило работы свыше 95%. Гараж-прачка выполнен на 99%, пищеблок на 99%, компрессорная на 100%, главный корпус на 91%. В сумме выполнены работы на 1 млрд 88 млн тенге, из них выплачено больницей 921 млн. Если грубо округлить, не выполненные работы по главному корпусу составляют 5%, но никак не 50 %. По нашим подсчетам, там работ оставалось примерно на 60 млн тенге. Откуда появились 1,5 млрд тенге, я догадываюсь. Когда мы приступили к работам, у больницы была кредиторская задолженность по зарплатам, за медизделия, выявились проблемы, связанные с хищением средств на КТ. И эти деньги сейчас пытаются перекрыть капремонтом!", - уверен Хамитов.

Подрядчик уверен, что завершать объект текущим ремонтом вместо капитального – противозаконно. Мол, на то есть ответы комитета по делам строительства и ГАСКа, что это работы с совершенно разным правовым статусом.

"Почему мы остановили работы? Когда устанавливали вентиляционную систему, уперлись в несущие конструкции. Потому что проект был сырой. Пробивать стены мы не могли, попросили заказчика решить вопрос, как дальше нам действовать. Но больница молчала, облздрав бездействовал! Официально заявляю, что ТОО "Вершина" готова хоть завтра приступить к работе и завершить капитальный ремонт в сумме не более 300 млн, то есть остаться в рамках той первоначальной сметы, которая закладывалась - 1 миллиард 200 млн тенге. Без аванса. Нужно только скорректировать проект", - заявил Хамитов.

Руководитель управления здравоохранения согласился, что проект по капремонту здания на самом деле был сырой. Его бы и рады бы изменить, но весь вопрос упирался опять же в акты выполненных работ, которые заказчик не смог предоставить.

"Не кочегары мы, не плотники, не строители, не ремонтники"

Заслуженный врач Казахстана и педиатр Купей Мальчубаева 25 лет проработала в детской городской больнице. Вспоминает, что за эти годы медучреждение не раз ремонтировали. Но проблем не возникало никогда, даже при капремонтах.

"В наше время не было никаких госзакупок. Существовало строительно-монтажное управление, которое ремонтировало только медицинские учреждения. Оно заключало договор с горздравом, мы их знали хорошо. У нас не было никаких тендеров, никаких откатов. Мы просто ремонтировали и контролировали процесс. А сейчас, считаю, что эти тендеры заключались с организациями, которые были не способны выполнить все условия ремонта. А наши руководители облздрава и больницы – не строители, не ремонтники, шли у этого тендера на поводу", - говорит Купей Мальчубаева.

Врач считает, что в провале ремонта детской областной больницы виноваты обе стороны конфликта.

"Очень печальная ситуация, я такой крупный случай неудачи вижу в первый раз. Ведь по факту оказание медпомощи оказалось под угрозой, эти переезды ни к чему хорошему не приведут. Эти суды никому не нужные, что они там друг другу доказывают? А больница стоит три года, это нонсенс", - сокрушается Мальчубаева.

В управлении здравоохранения теперь не торопятся называть новые сроки окончания работ в детской больнице. Если конкурс пройдет вовремя и быстро, то ориентировочно понадобится 4 месяца. Но деньги еще не выделены и вряд ли их скоро дадут. Потому как из-за общественного резонанса разобраться в вопросе лично решил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Он поручил создать рабочую группу, которая решит, верна ли заявленная сумма в 1,5 млрд тенге на окончание ремонта. КГУ "Архитектурно-строительное бюро" произведет проверку расчетов. Также к вопросу привлекут департамент экономических расследований.