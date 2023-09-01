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Кадровый резерв политических служащих создадут в Казахстане

Сегодня, 13:57
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kapital.kz Сегодня, 13:57
Сегодня, 13:57
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Фото: kapital.kz

В Казахстане ощущается острый дефицит кадров. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Запрос общества на новые подходы, инновационные идеи, свежие кадры высок как никогда. Поэтому будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать полноценную "скамейку запасных", - считает Токаев.

Данный шаг, как отметил президент, очень важен в условиях острого кадрового дефицита.

"Желающих получить высокую должность у нас более чем достаточно, но их квалификация не соответствует требованиям. Поэтому следует предметно заняться кадровым вопросом, надо готовить качественных специалистов. Для этого нужно задействовать и кадровый потенциал политических партий", - сказал глава государства.

Президент также добавил, что нужно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Поэтому в стране начнут апробировать выборность акимов районов и городов областного значения.

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