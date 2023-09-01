Акимов городов областного значения будут выбирать в Казахстане
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Казахстанцы будут выбирать акимов районов и городов областного значения, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.
"Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", - сказал президент.
Кроме того, по его словам, будет создан кадровый резерв политических служащих.
"Запрос общества на новые подходы, инновационные идеи, свежие кадры высок как никогда. Поэтому будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать полноценную "скамейку запасных", - отметил Токаев.
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