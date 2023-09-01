  • 1 Сентября, 14:18
  • BAIGENEWS
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
В Казахстане 39 новых школ открыли свои двери в День знаний
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Президент Казахстана поздравил учителей и школьников с Днём знаний
Жители Петропавловска возмутились очередной вырубкой в Мещанском лесу
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Акимов городов областного значения будут выбирать в Казахстане

Сегодня, 13:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 13:02
Сегодня, 13:02
414
Фото: gov.kz

Казахстанцы будут выбирать акимов районов и городов областного значения, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", - сказал президент.

Кроме того, по его словам, будет создан кадровый резерв политических служащих.

"Запрос общества на новые подходы, инновационные идеи, свежие кадры высок как никогда. Поэтому будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать полноценную "скамейку запасных", - отметил Токаев.

Самое читаемое

Наверх