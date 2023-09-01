Акимов городов областного значения будут выбирать в Казахстане

Казахстанцы будут выбирать акимов районов и городов областного значения, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", - сказал президент.

Кроме того, по его словам, будет создан кадровый резерв политических служащих.