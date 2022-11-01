Кадровые перестановки произошли в департаментах полиции трёх регионов

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Кадровые перестановки произошли в департаментах полиции Акмолинской, Карагандинской и Абайской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Глава МВД Марат Ахметжанов с заместителями обсудил достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.

Первым к назначению на должность заместителя начальника Департамента полиции Акмолинской области представили Фархада Омарова. Он работал начальником Управления аналитической работы и предварительного следствия Следственного департамента МВД.

"Я надеюсь, что на новом месте вы будете внедрять новые методы, используя весь опыт, полученный вами за годы службы", – отметил министр, обращаясь к коллеге.

Глава ведомства напомнил о замене печатного протокола хода и результатов следственных действий на видеоформат расследования и подчеркнул, что эта апробируемая сегодня в Павлодарской области идея должна постепенно внедряться в других регионах. Министр поручил Фархаду Омарову внести кардинальные изменения по линии следствия в акмолинском департаменте.

Даурен Ибраев был представлен к назначению на должность заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской области. Ранее он занимал должность замначальника кызылординской полиции.

"Все характеризуют вас только с положительной стороны. У вас свой подход к работе. Имеете своё видение. В Караганде ранее были случаи, когда сотрудники присваивали звания. Назначая вас заместителем начальника департамента по кадровой политике в этом регионе, я надеюсь, что вы усилите внутренний порядок, урегулируете кадровую работу. Работа в кадрах – это не только награждение, назначение или наказание. Уверен, вы сделаете Карагандинскую область образцовым регионом по кадровой политике", – сказал глава МВД.

Кайрат Абдыгалиев был представлен к назначению на должность начальника Управления полиции города Семей Департамента полиции области Абай. Ранее он работал начальником Управления криминальной полиции Департамента полиции ВКО.