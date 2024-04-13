Качество воды в условиях паводков остаётся в норме — Минздрав

Специалисты территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля проводят мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В ведомстве заявили, что качество воды в условиях паводков остаётся в норме.

"В ходе мониторинга отобраны пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения. С начала паводков с централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более шести тысяч проб питьевой воды. В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам 2022-2023 годов", — заявили Минздраве.

По несоответствующим пробам местные исполнительные органы и водохозяйственные организации информируются для принятия управленческих мер по недопущению подачи небезопасной питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, с контрольным отбором проб питьевой воды.

Ранее премьер-министр страны поручил министерству здравоохранения усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и, в частности, за качеством питьевой воды.