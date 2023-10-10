Кабмин принял меры для поддержки казахстанских аграриев

В Правительстве на Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики рассмотрены меры поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от погодных условий в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметили в правительстве, было предложено принять ряд мер для поддержки отечественных аграриев.

В частности решено установить закупочные цены "Продкорпорации" в рамках форвардного закупа в размере 120 тыс. тенге за пшеницу 3 класса и 105 тыс. тенге за пшеницу 4 класса.

"Также по форвардному закупу и товарному кредиту предоставить возможность фермеру исполнить обязательства денежными средствами без выплаты штрафа или путем замены пшеницы 3 класса на 4 класс по коэффициенту 1,05 или 5%. Вместе с тем, для сельхозтоваропроизводителей, которые не имеют возможности исполнить обязательства, дать возможность осуществить пролонгацию срока исполнения договора на 1 год с возмещением банковских вознаграждений в размере 3%", - сообщили в Правительстве.

По итогам обсуждения члены Госкомиссии поддержали предложенные меры.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганом незамедлительно начать работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям.