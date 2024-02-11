К поискам ребёнка в области Абай привлекли военных

В области Абай на поиски пропавшего восьмилетнего мальчика в помощь полиции прибыли военные на специальной технике, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, утром 11 февраля Мерей Имангали уехал верхом на лошади на поиски скота, но до сих пор не вернулся. Когда ребёнка не оказалось дома вечером, обеспокоенные родители начали искать его самостоятельно, а затем обратились в полицию.

В поисках участвует весь личный состав отдела полиции, а также волонтёры, общественность и неравнодушные жители. Поиски ребёнка осложняют погодные условия.

Кроме того, по поручению министра по ЧС Чингиса Аринова запланирован вылет вертолета Казавиаспас.

По данным МЧС, всего в поисково-спасательных работах задействованы 74 человека, 17 единиц техники и 20 лошадей. Также к месту направлены дополнительные силы ДЧС.