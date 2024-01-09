"К этому надо быть готовыми": Смаилов дал поручения относительно паводкового периода

Готовность регионов Казахстана к паводковому периоду рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил премьер-министр, в конце прошлого и в начале этого года практически по всей стране выпало большое количество осадков в виде снега и дождя.

"Сегодня площадь покрытия снегом составляет порядка 90% территории страны. Все это значительно увеличивает риски активного паводка", — указал Алихан Смаилов.

Он добавил, что по прогнозу "Казгидромета", в январе и феврале практически во всех регионах ожидаются выше нормы как температура воздуха, так и осадки.

"К этому надо быть готовыми. Министерству водных ресурсов уже сейчас нужно определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. Организовать с соседними государствами обмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды из водохранилищ", — сказал Алихан Смаилов.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов рассказал, как идёт подготовка к предстоящему паводковому периоду.