Глава МЧС рассказал, как идёт подготовка к паводковому периоду

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании правительства отметил, что подготовка к предстоящему паводковому периоду начата заблаговременно, передаёт BaigeNews.kz.

В своём докладе он отметил, что рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий на сегодняшний день выполнено 126 мероприятий: берегоукрепительные и дноуглубительные работы, ремонт и строительство ливневых канализаций и защитных дамб, ремонт и замена водопропускных труб. Кроме того, в ряде регионов продолжаются строительные работы, ведется разработка проектно-сметной документации по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области.

"Как показал анализ прошлых лет в основном подтоплениям подверглись дома, построенные в непосредственной близости русел рек, а также расположенные в водоохранных полосах и низменных частях. В настоящее время, размещение строений в водоохранных полосах является повсеместной проблемой. В этой связи, акиматам в первоочередном порядке необходимо обеспечить защиту данных населенных пунктов либо рассмотреть возможность их переселения и в дальнейшем запретить строительство в этих зонах", - сказал Сырым Шарипханов.

Министр по ЧС отметил, что южным регионам с учётом прошлогоднего паводка в феврале месяце, а северным регионам из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре, уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности.

Шарипханов также сообщил, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки в стране созданы группировки сил и средств государственной системы гражданской защиты в количестве свыше 39 тысяч человек, порядка 11 тысяч единицы техники, более 500 плавательных средств и свыше трёх тысяч мотопомп.

Кроме того, по его словам, в постоянной готовности находятся воздушные суда АО "Казавиаспас" на случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения. Воинские части гражданской обороны также готовы к участию в спасательных операциях.

В целях подготовки к предстоящему паводковому периоду и стабильного его прохождения министр по ЧС подчеркнул необходимость обеспечения реализации противопаводковых мероприятий, предусмотренных в комплексных планах социально-экономического развития и планах развития регионов.