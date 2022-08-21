К делу казахстанки в Лаосе подключилась местная полиция — МИД РК

Фото: instagram.com/anel.bermaganbet

В МИД Казахстана отреагировали на заявление Анель Бермаганбет о трудовом рабстве в государстве Лаос, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, 19 августа девушка связалась с консулом Казахстана и рассказала о своей ситуации. После чего посольство РК в Ханое направило соответствующую ноту в министерство иностранных дел Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении гражданки Казахстана.

"Лаосская полиция уже занимается этим вопросом, завтра состоятся переговоры с представителями МИД и МВД Лаоса. Необходимо отметить, что безопасности нашей соотечественницы ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными. По её словам, у неё не забирали документы и телефон, не ограничивали в телефонной и интернет-связи, а также не применяли силу. В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также по её словам, работодатели готовы её отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на её перелёты, проживание и другие расходы", — сообщили в МИД Казахстана.

В ведомстве отметили, что этот вопрос сейчас находится на особом контроле посольства Казахстана во Вьетнаме. Совместно с МИД его дипломаты окажут необходимое содействие в возвращении Анель Бермаганбет в Казахстан.

"МИД Казахстана просит граждан внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей во избежание возникновения непредвиденных ситуаций", — говорится в сообщении министерства.

Ранее гражданка Казахстана Анель Бермаганбет заявила о том, что её насильно удерживают на частной территории в Республике Лаос. На своей странице в Instagram она сообщила, что в Таиланд прилетела работать по приглашению, но уже несколько дней находится в Лаосе.