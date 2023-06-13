Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию. Полученную госпомощь банк вернёт досрочно - Минюст

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Казахстан вернул в свою юрисдикцию группу Jusan, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.

"Как известно, в 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой. B результате принятых министерством юстиции Республики Казахстан совместно с другими государственными органами мер удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию. Подписаны необходимые документы", - говорится в сообщении.

Как уточняется, теперь группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем правительства и других государственных структур.

"Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования. Ранее полученная банком государственная помощь будет возвращена досрочно. Реализация поручений главы государства о возврате выведенных активов будет продолжена", - уточнили в Минюсте.

Ранее Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города Алматы о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО "First Heartland Jusan Bank", а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции. Кроме того, 3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление "Назарбаев фонда" о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа "Jusan" перешла под контроль граждан иностранных государств.