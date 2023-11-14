Известный тиктокер попал в ДТП в Алматинской области
Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52Сегодня, 22:52
66Фото: ktk.kz
Тиктокер Диас Орынбай попал в ДТП в Алматинской области. Двое из ехавших в его машине пассажиров погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Авария произошла на трассе Узынагаш – Курты. "Мерседес", в котором находился блогер, выехал на встречную полосу и врезался в "Тойоту".
На месте ДТП погибли два пассажира "Мерседеса". Машина, предположительно, принадлежит тиктокеру.
Двоих пострадавших из этого же авто госпитализировали в больницу Жамбылского района. Один из них – сам Диас Орынбай.
Находился ли он за рулём, пока неизвестно. Полицейские выясняют детали ДТП. Виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.
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