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"Известный блогер" шантажировал интимными фото 40 астанчанок

Сегодня, 17:14
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: pixabay.com

В Астане мошенники обманули 40 девушек, которых потом шантажировали, угрожая выложить в интернет их интимные фото, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны вышли на след группы вымогателей.

"Злоумышленники через Instagram и Telegram под фейковым аккаунтом от имени известного российского блогера знакомились с девушками. После продолжительной переписки они входили к ним в доверие, затем предлагали обмениваться интимными фото. В дальнейшем, используя компрометирующие фото в качестве инструмента давления, начали требовать деньги,  угрожая разглашением порочащих сведений", — рассказали в департаменте.

Также, по версии следствия, подозреваемые предлагали регистрацию "синей галочки" в Instagram, продвижение аккаунта и другие услуги.

"В настоящее время в отношении подозреваемых лиц  установлены 40 фактов в совершении вымогательства и мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием пользователей информационной системы. Проводится досудебное расследование по статьям 194 УК и 190 УК РК", ‒ сообщили в полиции.

Другие подробности, по информации ведомства, в интересах следствия разглашению не подлежат.

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