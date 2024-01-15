Известную телеведущую удивили морозы Астаны

Телеведущая Жанна Бадоева показала видео со съёмок авторского travel-шоу "Жизнь других" из морозной Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"С улыбкой в мороз −32. Такого в моей жизни ещё не было", — подписала телеведущая одну из фотографий, опубликованную в Stories в Instagram.

Ведущая показала, как идёт по тротуару под натиском ветра, пытается согреться на морозе, а также опубликовала снимок с девушками в купальниках, отметив, что "Астана — это город контрастов".