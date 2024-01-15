Известную телеведущую удивили морозы Астаны
Сегодня, 02:47
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Сегодня, 02:47Сегодня, 02:47
96Фото: стоп-кадр из видео/instagram.com/stories/zhanna_badoeva
Телеведущая Жанна Бадоева показала видео со съёмок авторского travel-шоу "Жизнь других" из морозной Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
"С улыбкой в мороз −32. Такого в моей жизни ещё не было", — подписала телеведущая одну из фотографий, опубликованную в Stories в Instagram.
Ведущая показала, как идёт по тротуару под натиском ветра, пытается согреться на морозе, а также опубликовала снимок с девушками в купальниках, отметив, что "Астана — это город контрастов".
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