Известную фигуристку лишили гражданства европейской страны из-за выступлений в России

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства страны фигуристки Маргариты Дробязко. Причиной для этого стало то, что спортсменка участвует в танцевальных шоу Татьяны Навки и "способствуют формированию образа России как великой страны", передаёт BaigeNews.kz.

Дробязко прокомментировала это решение властей.

"Я не политик и не собираюсь давать в политические оценки. Но сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом (Повилас Ванагас - Прим. ред.) под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву. Последние 17 лет мы с Повиласом заняты деятельностью, которая, как считаем, только укрепляет авторитет и престиж Литвы на мировом, пусть даже только спортивно-творческом поприще. Все эти 17 лет наши деятельность не несла и не несёт никаких политических манифестов. И непонятно, почему сегодня вдруг участие в сказке "Шахерезада" или "Спящая красавица" категории ноль плюс стало нести угрозу безопасности Литовской республике", - написала спортсменка.