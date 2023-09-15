  • 15 Сентября, 23:12
  • BAIGENEWS

Известную фигуристку лишили гражданства европейской страны из-за выступлений в России

Сегодня, 21:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/drobiazko_margarita Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
221
Фото: instagram.com/drobiazko_margarita

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства страны фигуристки Маргариты Дробязко. Причиной для этого стало то, что спортсменка участвует в танцевальных шоу Татьяны Навки и "способствуют формированию образа России как великой страны", передаёт BaigeNews.kz.

Дробязко прокомментировала это решение властей.

"Я не политик и не собираюсь давать в политические оценки. Но сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом (Повилас Ванагас - Прим. ред.) под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву. Последние 17 лет мы с Повиласом заняты деятельностью, которая, как считаем, только укрепляет авторитет и престиж Литвы на мировом, пусть даже только спортивно-творческом поприще. Все эти 17 лет наши деятельность не несла и не несёт никаких политических манифестов. И непонятно, почему сегодня вдруг участие в сказке "Шахерезада" или "Спящая красавица" категории ноль плюс стало нести угрозу безопасности Литовской республике", - написала спортсменка.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Margarita Drobiazko (@drobiazko_margarita)

Самое читаемое

Наверх