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Кадр из видео/YouTube Сегодня, 14:22
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Фото: Кадр из видео/YouTube

Известного КВНщика выпустили из СИЗО в Кыргызстане

Члена команды КВН "Азия MIX" Марата Джуманалиева, задержанного ранее КНБ в Кыргызстане по подозрению в мошенничестве выпустили из изолятора временного содержания в СИЗО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом Марат Джуманалиев сообщил на своей странице в Instagram, записав видеообращение.

 
 
 
 
 
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Публикация от Марат Джуманалиев (@marat_dms)

 "Произошло большое недоразумение, я допустил одну ошибку в одном сообщении, но это не дает право, чтобы я находился там. Разобрались, мы друг перед другом извинились, перед сотрудниками. Не надо наговаривать на них, клеветать. Я не считаю в этой ситуации себя виновным. Но, как говорится, справедливость будет", — сказал Марат Джуманалиев.

Член команды КВН "Азия MIX" также поблагодарил всех своих родных, знакомых и подписчиков за слова поддержки.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, за вознаграждение они предлагали генеральному директору ОсОО "Спекулянт" гражданину России Василию Щербине помощь в решении его вопросов по уголовному делу. Одним из задержанных оказался Марат Джуманалиев.

Следствие по уголовному делу магазина "Спекулянт" вела межведомственная следственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры. По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности. Василий Щербина и Шахноза Якубжанова были объявлены в розыск.

Позже стало известно, что расследование по уголовному делу приостановлено в связи с розыском подозреваемых.

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#задержание #Кыргызстан #мошенничество
Сегодня, 14:22
278
Журналист

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