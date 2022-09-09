Известного КВНщика подозревают в мошенничестве в Кыргызстане

Фото: 24.kg

КНБ в Кыргызстане задержал подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, они за крупное вознаграждение предлагали предпринимателю помощь в разрешении вопросов по уголовному делу. Среди водворённых в СИЗО оказался член команды КВН "Азия MIX" Марат Джуманалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

"Задержаны граждане Кыргызстана Д.М.С. и С.А.К. Преследуя корыстные цели, войдя в доверие гендиректора ОсОО "Спекулянт", они завладели крупной суммой денег в иностранной валюте, обещая оказать содействие в разрешении его вопросов в правоохранительных органах. Но не исполнив обещаний, начали оказывать давление на родственников Щербины, угрожая связями в высшем руководстве республики, а также личным знакомством с сыном председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева", - сообщили в пресс-центре Нацбезопасности.

Отмечается, что задержанные уже дали признательные показания.

Следствие по уголовному делу магазина "Спекулянт" вела межведомственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры. По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний в сговоре с сотрудниками госорганов организовали ввоз на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности.

Гендиректор "Спекулянта" россиянин Василий Щербина объявлен в розыск.

В правоохранительных органах сообщили, что КВНщика Джуманалиева задержали на 48 часов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.