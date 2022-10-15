open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Известная соцсеть запускает режим для желающих ограничить общение
pixabay.com Сегодня, 02:08
217
Фото: pixabay.com

Известная соцсеть запускает режим для желающих ограничить общение

Российская социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый режим приватности, который позволяет на время ограничить круг общения и отдохнуть от лишнего внимания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал компании.

После включения режима "Личное пространство":

•  профиль становится закрытым;
•  писать, звонить могут только друзья или друзья друзей; 
•  отметки на фото и приглашения в чаты будут приходить только от друзей; 
•  отправлять заявки в друзья могут лишь друзья друзей. 

Через неделю режим автоматически отключится, но в любой момент его можно включить снова. 

Пользователям, которые столкнулись с буллингом и жаловались на оскорбительные материалы, алгоритмы сами предложат попробовать новую функцию. 

Также в режиме "Личное пространство" пользователи смогут встретить в своей ленте специальные материалы о том, как справиться с тревогой и стрессом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Социальные Сети #соцсети
Сегодня, 02:08
217
Поделитесь:
Наверх