Известная соцсеть запускает режим для желающих ограничить общение

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Российская социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый режим приватности, который позволяет на время ограничить круг общения и отдохнуть от лишнего внимания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал компании.

После включения режима "Личное пространство":

• профиль становится закрытым;

• писать, звонить могут только друзья или друзья друзей;

• отметки на фото и приглашения в чаты будут приходить только от друзей;

• отправлять заявки в друзья могут лишь друзья друзей.

Через неделю режим автоматически отключится, но в любой момент его можно включить снова.

Пользователям, которые столкнулись с буллингом и жаловались на оскорбительные материалы, алгоритмы сами предложат попробовать новую функцию.

Также в режиме "Личное пространство" пользователи смогут встретить в своей ленте специальные материалы о том, как справиться с тревогой и стрессом.