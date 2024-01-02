Израиль выводит солдат из Газы, но вводит войска на юг анклава

Тысячи израильских солдат были выведены из сектора Газа, сообщили военные в понедельник, что стало первым значительным сокращением войск с начала войны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press

Переброска войск может сигнализировать о том, что боевые действия в некоторых районах Газы сворачиваются, особенно в северной половине, где, по словам военных, которую они готовы взять под оперативный контроль.

В понедельник военные заявили, что пять бригад, или несколько тысяч военнослужащих, будут выведены из Газы в ближайшие недели для обучения и отдыха.

На брифинге в воскресенье, на котором впервые было объявлено о выводе войск, не уточнив, сколько войск уходит, пресс-секретарь армии контр-адмирал Даниэль Хагари не сказал, означает ли это решение, что Израиль начинает новую фазу войны.

"Цели войны требуют длительных боевых действий, и мы готовимся соответствующим образом", - сказал он.

Снижение интенсивности боев вероятно связана с давлением США – главного военного и политического союзника Израиля. Информация о выводе войск появилась накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в регион и после того, как Белый дома одобрил экстренную продажу оружия Израилю в обход конгресса.

Однако ожесточенные бои продолжаются в других районах Газы, особенно в южном городе Хан-Юнис и центральных районах территории. Израиль пообещал наступать до тех пор, пока не будут достигнуты его военные цели, включая разгром ХАМАСа, который правит Газой уже 16 лет.