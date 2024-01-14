Израиль утвердил планы продолжения боёв в Газе

Израильские военные утвердили планы по продолжению боевых действий в секторе Газа и усилению военного давления на радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, передаёт BaigeNews.kz.

Он рассказал об утверждении планов Южного командования по продолжению боевых действий и усилению военного давления на ХАМАС — "давления, которое приведёт к роспуску ХАМАС и возвращению заложников".

"Завтра (14 января — прим. )100 дней с начала войны, 100 дней, в течение которых ХАМАС всё ещё удерживает в Газе заложников. Мы действуем всеми средствами, чтобы вернуть их, и продолжим это делать, пока не вернём их всех", — сказал глава Генштаба ЦАХАЛ.

Он добавил, что "для достижения реальных результатов мы должны продолжать действовать на вражеской территории, не допускать попыток вымогательства в отношении прекращения огня, которые не принесут реальных результатов".

"Мы должны продолжать оказывать давление, и именно это мы и делаем", — сообщил он, отметив, что "руководство ХАМАС возлагает надежды на прекращение огня и убеждено, что этот момент близок".

Гаагский суд намерен расследовать военные преступления в Израиле и Газе. Стало известно, что Бельгия выделила 5 млн евро на расследование судом конфликта между Израилем и ХАМАС, чтобы активизировать усилия по восстановлению справедливости.