29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
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Израиль разрывает связи с компаний Starlink

Сегодня, 03:49
АВТОР
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Starlink Сегодня, 03:49
Сегодня, 03:49
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Фото: Starlink

Министерство связи Израиля разрывает все контакты с компанией Starlink из-за решения ее владельца Илона Маска предоставить услуги спутниковой связи международным организациям по оказанию помощи в секторе Газа. Об этом заявил глава израильского министерства Шломо Кари, передает BaigeNews.kz.

"Возможно, Маск пожелает обусловить это решение освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех из них! До тех пор мой офис разрывает любые связи со Starlink", — написал он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

По словам Кари, ХАМАС будет использовать Starlink для террористических действий, "в этом нет сомнений". Поэтому Израиль будет использовать для борьбы все имеющиеся в его распоряжении средства.

Поводом для реакции министра стала публикация Илона Маска в сети X, где он сообщил, что Starlink будет поддерживать связь с признанными организациями по оказанию помощи в секторе Газа.

Ранее, пресса сообщала, что Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX по предоставлению услуг спутниковой связи Starlink в ходе операции ЦАХАЛ в Газе. Starlink может обеспечить израильские населенные пункты в приграничных районах доступом к интернету в то время, как на всей территории Газы Израиль отключит доступ к сети интернет и телефонной связи.

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