Израиль потерял 240 солдат с начала наземной операции в секторе Газа

Израиль потерял 240 солдат в ходе наземной операции в секторе Газа. Общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября, достигло 579, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА "Новости".

В феврале глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские силы за 4 месяца боевых действий в секторе Газа ликвидировали более 10 тысяч бойцов ХАМАС, включая многих командиров.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что израильские военные нейтрализовали более половины личного состава ХАМАС. Он отметил, что ЦАХАЛ ликвидировал или ранила 20 тысяч радикалов ХАМАС, чей личный состав насчитывает порядка 30-40 тысяч человек.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где убили более 1,2 человек, военных и гражданских, а также взяли более 200 заложников. Пострадали более 5 тысяч.

В ответной операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.