Износ сетей в Казахстане достиг критического уровня - эксперты о неизбежных изменениях в сфере ЖКХ

В Казахстане с июля этого года произошли изменения тарифов на коммунальные услуги в среднем на 10-30%. Это инветиционный фонд государство направит на модернизацию сферы ЖКХ. Что по этому поводу думают казахстанские эксперты, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

В июле на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров, докладывая премьер-министру о реализации обновлённой программы "Тариф в обмен на инвестиции", отметил, что увеличение среднего чека для двухкомнатной квартиры по всем комуслугам составит порядка 3-4 тысяч тенге. Привлечённые за счёт роста тарифов инвестиции будут направлены на модернизацию 62 тысяч километров инженерных сетей, снижение износа сетей на 20% к 2029 году, увеличение зарплаты работников сферы коммунальных услуг от 50% до 100%. Всего за 2023-2029 годы предполагается привлечение порядка трёх триллионов тенге инвестиций.

Граждане должны быть заинтересованы в повышении тарифов

Независимый эксперт комитета по регулированию естественных монополий Асхат Жапсарбай считает, что повышение тарифов на коммунальные услуги – это необходимая мера. Он подчеркнул, что увеличение тарифов происходит только из-за того, что повышается, так называемая, инвестиционная составляющая в данном тарифе. Инвестиционная составляющая – это та часть тарифа, которая направляется на реконструкцию и обновление сетей.

"В Казахстане уровень износа сетей достиг критического уровня. Во многих городах уровень износа сетей предприятий находится в красной зоне. Он иногда превышает 80%. Есть города, где износ сетей превышает 90%. Можно сказать, что это предприятие работать не будет и город останется без тепла, воды, электричества. Поэтому необходимо обновлять инфраструктуру, проводить реконструкцию этих сетей", - сказал Жапсарбай.

По его словам, обновление инфраструктуры ЖКХ потребует больших расходов. Лучший способ сбора денег на ремонт - включить эти расходы в тариф. Как раз это и является основной задачей программы "Тариф в обмен на инвестиции".

При этом эксперт считает, что сами граждане должны понимать суть повышения тарифов и быть заинтересованными в нём.

"То есть мы уже должны понимать, что либо нам придётся дороже платить, либо вообще остаться без тепла, воды и электричества. Сейчас комитет по регулированию естественных монополий нашёл золотую середину: мы уже начали вкладывать в инфраструктуру, с другой стороны поддерживаем население путём внедрения программ социальной помощи и диференциации тарифов", - сказал он.

Асхат Жапсарбай подчеркивает, что всегда в вопросе тарифообразования важно учитывать интересы обеих сторон: улучшая инфраструктуру, нельзя забывать о потребителях, среди которых есть социально уязвимые слои населения. Последние не смогут оплачивать серьёзновыросшие тарифы. Поэтому в Казахстане параллельно ведётся программа по поддержке социально уязвимых слоёв населения. Уязвимые слои населения могут рассчитывать на помощь акиматов по оплате коммунальных услуг за счёт предоставления компенсации части затрат за коммунальные платежи. Кроме того, комитет по регулированию естественных монополий внедряет диференцированные тарифы для разных групп потребителей и по объёмам потребления.

"Все эти системы диферинцации, меры поддержки обеспечивают мягкое принятие "Тарифа в обмен на инвестиции" и позволят улучшить инфраструктуру субъектов естественных монополий", - отметил эксперт.

Деградирует вся отрасль коммунального хозяйства

Экономист Жаксыбек Кулекеев напротив считает, что государство проявляет излишнюю осторожность в этом вопросе, а повышение тарифов идёт медленными темпами.

"Наше правительство выбрало такое, скажем, мягкое решение – поэтапное повышение. Эти темпы крайне не удовлитворительные. Эти 10% в год ничего не дают и не дадут. Поэтому надо быстрее повышать тарифы. Только так мы можем стабилизировать ситуацию в стране. Иначе у нас дальше будет продолжаться деградация отрасли", - поделился экономист.

Кулекеев считает, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства сейчас переживает самые тяжёлые времена.

"Компании, которые занимаются поставкой воды, тепла, электричества, терпят огромные убытки. Потому что за последнее десятилетие в стране не поднимались тарифы. А за это время выросли заработные платы, подорожали в несколько раз оборудование, необходимые для обновления запчасти и трубы. Всё подорожало за это время. Поэтому вся система пришла в упадок. Деградирует вся отрасль, связанная с предоставлением услуг коммунального характера. То есть снабжение населения теплом, водой, электричеством стало убыточным в Казахстане. Такого у нас никогда не было. Это в 90-е годы были перебои с водой, теплом, электричеством. По истечении 30 лет мы обратно столкнулись с этой проблемой. Если мы не решим её быстрее, обострение ситуации будет продолжаться ускоренными темпами. Либо государство станет банкротом", - предполагает экономист.

Он отмечает, что инвесторов не привлекает убыточная отрасль.

"Многие эти отрасли мы вычеркнули из сферы привлечения инвестиций, потому что туда, где тарифы убыточные ни один инвестор не придёт, как отечественный, так и иностранный. Если невозможно сделать бизнес, кто придёт туда? Бизнесмены считают деньги. Они не занимаются субсидированием экономики страны", - сказал экономист.

По его словам, недофинансирование этих отраслей оборачивается огромной проблемой для всей экономики страны. Если предприятия коммунальной сферы не смогут платить достойную заработную плату своим работникам, лучшие кадры уйдут из этой сферы. Это порождает огромный риск для устойчивого функционирования коммунальных отраслей нашей экономики. Единственный способ решить эту проблему - повышение тарифов. Если тарифы станут окупаемыми в этих отраслях, тогда инвесторы придут туда, уверен экономист.

Кроме того, Кулекеев считает, что правительству Казахстана нужно прекратить субсидирование тарифов на коммунальные услуги для всего населения.