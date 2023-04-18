Изнасилование несовершеннолетней: подозреваемого задержали в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Подозреваемый в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней задержан полицейскими Алматинской области и водворён в ИВС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Уйгурского района 13 апреля обратилась местная жительница, сообщившая об изнасиловании дочери. Факт зарегистрирован по признакам статьи 120 УК РК.

"В рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз. Проверяются доводы сторон для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", - сообщили в полиции.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК, а также в интересах следствия подробности не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось о том, что 72-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании 12-летней девочки в селе Шонжи Уйгурского района Алматинской области.

По данным районной полиции, мужчина приходил к школе и разговаривал с ребёнком. Это заметили учителя и сделали ему предупреждение. Позже в разговоре с психологом девочка рассказала правду.