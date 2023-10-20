Изнасилование 15 детей в Туркестанской области: полиция сделала заявление
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Информацию о том, что жертвами 33-летнего мужчины может быть 15 детей опровергли в ДП Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Ранее в соцсетях распространялась информация, что количество предполагаемых жертв может достигать 15 детей.
В полиции данный факт опровергли сказав, что заявление подали трое потерпевших.
"К этому времени с заявлением обратились 3 потерпевших. Никаких 15 фактов или 15 заявлений либо 15 потерпевших нет! Также нами продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью выявления других потерпевших",-сказано в официальном сообщении ДП Туркестанской области.
В Туркестанской области задержали 33-летнего жителя Отырарского района. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.
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